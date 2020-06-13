الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع.. و"داو جونز" يسجل 177.37 نقطة

سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، أمس الجمعة، ارتفاعًا عند إغلاق جلسات التداول، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 177.37 نقطة، بما يعادل 1.9%، إلى 25605.54 نقاط، فيما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز 39.21نقطة، أو 1.13%، إلى 3041.31 نقطة.

وقفز المؤشر ناسداك المجمع 96.08 نقطة، أو 1.01 بالمئة، إلى 9588.81 نقطة.

بورصة باريس تغلق على ارتفاع طفيف بنسبة 0.49%

وفي فرنسا، أغلقت بورصة باريس تعاملاتها، أمس الجمعة، على ارتفاع طفيف بنسبة 0.49%، وصعد مؤشر "كاك 40"، بمقدار 23.66 نقطة ليصل إلى 4839.26 نقطة وسط تداولاتٍ بلغ حجمها 4.6 مليارات يورو.

مؤشر بورصة لندن الرئيس يغلق على ارتفاع

وفي بريطانيا، أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100"، أمس الجمعة، على ارتفاع.

وسجل المؤشر الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية ارتفاع مع موعد الإغلاق بنسبة 0.47%، ما يعادل 28.48 نقطة، ليصل إلى 6105.18 نقطة.

الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار الأمريكي واليورو

وسجل الجنيه الإسترليني، أمس الجمعة، تراجع مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو".

وتداول الجنبه، على انخفاض مقابل الدولار مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية بنسبة 0.67 % مقابل الدولار إلى 1.2516 دولار وبنسبة 0.24 % مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1124 يورو.

الاقتصاد البريطاني يسجل أدنى معدل تراجع شهري

وكشفت بيانات رسمية، أمس الجمعة، انمكاش الاقتصاد البريطاني لأدنى معدل تراجع شهري منذ بدء السجلات خلال شهر أبريل الماضي.

ووفقاً لبيانات المكتب الوطني للإحصاء تراجع الاقتصاد البريطاني خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 20.4 % ، ما يعادل ثلاثة أضعاف الانكماش الذي حدث إبّان الأزمة العالمية المالية الأخيرة في عام 2008- 2009.

وأوضح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في تصريح صحفي، أن تأثيرات حالة الإغلاق التام التي شهدتها البلاد خلال الآونة الأخيرة كان من المتوقع أن تُحدث آثارا كبيرة في الأسواق، خصوصاً خلال شهر أبريل الذي شهد تقييد معظم النشاطات الاقتصادية ضمن جهود احتواء انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال المكتب الوطني للإحصاء في بيان، شملت حالة الانكماش معظم القطاعات الاقتصادية في البلاد، كما بلغ معدل التراجع للمدة من فبراير حتى أبريل الماضيين 10.4 %.

بورصة تونس تنهي تعاملاتها على ارتفاع

عربيا، أنهى المؤشر الرئيس للبورصة التونسية " توناندكس " تعاملات، أمس الجمعة، على ارتفاع بنسبة 0.59%، ليصل عند 6697.04 نقطة.

وبلغ حجم الأموال المتداولة 4.104 مليون دينار تونسي أي بنحو 1.440 مليون دولار أمريكي، وسط ارتفاع أسهم 28 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 19 أخرى، واستمرار أسهم 11 شركة على ثبات.