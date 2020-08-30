حسين الجسمي ليس الأول.. مطربون بحثوا عن"الطبطبة" في أغانيهم

"آه لقيت الطبطبة.. وأقوى لو ما انتش بعيد، ضحكتك فيها كهربا، بابقى زي واحد جديد"، من كلمات أغنية بـ "البنط العريض" للفنان حسين الجسمي، والتي حققت نجاحًا كبيرًا منذ طرحها الأسبوع الماضي، و احتلت كلمة " لقيت الطبطبة" مواقع السوشيال ميديا، واستخدامها "كوميكس" ضاحك في منشوراتهم عقب مواقع التواصل الاجتماعي.

"حبيبي بالبنط العريض.. غالي وأقرب من الوريد، حالتي تتشخص جنون، بيقولولي أنا بيك مريض"، والأغنية من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، وألحان حسين الجسمي، وتوزيع توما.

كلمة "الطبطبة" ليست المرة الأولى التي يتم ذكرها في عمل فني، وهناك عدد من الأغنيات استخدمت مفردات "الطبطبة"، تستعرضها "الوطن" في السطور التالية.

قالي كلام

"وطبطب الهوى علينا.. وفتح الهوى عينينا، قالي كلام أحلى كلام، من بعد ما قاله ما هنام"، من كلمات أغنية "قالي كلام" للفنانة شادية، التي تغنت بها خلال أحداث فيلم نص ساعة جواز عام 1969، للمخرج فطين عبدالوهاب، سيناريو وحوار أحمد رجب، بطولة رشدي أباظة، ماجدة الخطيب، عادل إمام، الأغنية من ألحان بليغ حمدي، وكلمات محمد حمزة "قالي عينيك يا حلوة بتسحر.. قالي كلامك شهد مكرر، قال على بعدك عمري ما هقدر".

يا طبطب

"يا طبطب و أدلع.. يا يقولي أنا اتغيرت عليه، أنا أزعل أولع، ماهو كل همه إزاي أرضيه"، من كلمات أغنية نانسي عجرم "أطبطب"، كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وتوزيع طارق مدكور "قولوا له ده أنا برضه ساعات بحالات.. مرة أزعل مرة أديله عيني، مين فينا على حاله كل الأوقات ده تاعبني أوي طلع عيني".

طبطب على قلبي

"طبطب على قلبي بحنيّة و نده ليا و قالي اتهني.. م الفرحة اللي بعيشها في قربك كل ما أشوفك قلبي يغني"، من كلمات أغنية "طبطب على قلبي بحنية" للفنانة سوما، ألحان أحمد القاضي، وكلمات محمد جمال "يا سلام على لمسة إيده ليا، غيرته عليا و شوقه و طيبته.. أنا بحسد نفسي عشان من الدنيا اختارني أنا بس أبقى حبيبته".

طبطب عليا

"طبطب عليا.. نسيني تعبي، من قد إيه عايشة في عذاب مكانش ليا"، من كلمات أغنية المطربة أية عبدالرؤوف، كلمات حسام سعيد، ألحان زوما وحكيم الخطيب "مش من فراغ سلملتلك ولا كان طبيعي أحنلك.. في الدنيا ضهر ابقى إنت ضهري اهتم بيا".