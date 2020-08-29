سيارة تدهس مدير عام شركة "بوندويل" الفرنسية حتى الموت

قالت قناة "BFMTV"، إن سيارة صدمت ودهست حتى الموت، جيروم بوندويل المدير العام لشركة الخضروات المعلبة الفرنسية "بوندويل".

وأضافت القناة، أن الحادث وقع الليلة الماضية في مدينة ليل. وفي التفاصيل، كان بونديل يتجول بالدراجة مع زوجته وأصدقائه عندما صدمته سيارة، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

بعد الاصطدام، فر سائق السيارة من مكان الحادث، وعلى الرغم من جهود، رجال الإنقاذ والأطباء الذين وصلوا إلى مكان الحادث، توفي بوندويل متأثرا بجراحه.