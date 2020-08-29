الإعدام لموظف ونجليه قتلوا إمام مسجد وأصابوا ابنه بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية، اليوم، بمعاقبة موظف واثنين من أبنائه بالإعدام شنقاً، بعد إدانتهم بقتل إمام وخطيب بالأوقاف، وإصابة أحد أبنائه، خلال مشاجرة بين الطرفين في قرية "المريج"، التابعة لمركز شبين القناطر.

صدر الحكم برئاسة المستشار شعبان عبدالمنصف تعيلب، وعضوية المستشارين بلال أبو السعود، وسامح عبد الغني، وبحضور عادل مختار، وكيل النيابة، بأمانة سر كمال جاويش، حيث استندت المحكمة إلى قيام المتهمين بالتعدي على المجني عليهما، حيث انهالوا عليهما ضرباً بفأس وشوم، وسط الزراعات، ما أدى إلى مصرع إمام المسجد، وإصابة ابنه بجروح وكسور فى أنحاء الجسم، بسبب خلافات سابقه بينهم.

ترجع أحداث القضية إلى 22 مارس 2019 عندما تلقت مديرية أمن القليوبية إشارة من مستشفى شبين القناطر العام، بوصول كل من "سعيد م. ع."، إمام وخطيب ومفتش بالأوقاف، جثة هامدة، إثر تهشيم في الرأس، وإصابة نجله ويدعى "مصطفى"، بجروح في الرأس، وكسور في أنحاء الجسم.

انتقل على الفور مدير مباحث القليوبية ورئيس المباحث الجنائية، وتوصلت التحريات إلى أن وراء الواقعه كل من "ع. ج. م."، موظف، ونجليه "ع. ع."، و"م. ع."، هارب، حيث توجد خلافات سابقه بين المتهمين والمجني عليهما، فانتظر المتهمون حتى انتهى المجنى عليهما من صلاة الجمعة، وتربصوا لهما في إحدى الزراعات، أثناء ذهابهما إلى أرضيهما الزراعية، وانهالوا عليهما ضرباً بالفأس والشوم، ما أدى إلى مصرع الأول وإصابة الثاني.

وفي أحد الأكمنة، تم إلقاء القبض على المتهمين الأول والثاني، بينما تبين هروب الثالث، وأرشد المتهمان على الأدوات المستخدمه فى الواقعة، وبعد تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة، التي أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، التي قضت بإعدامهم.