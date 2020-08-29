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محمود مسلم

مقتل 13 شخصا بانهيار مطعم شمال الصين

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(وكالات)
04:08 م | السبت 29 أغسطس 2020
عناصر من الشرطة الصينية

عناصر من الشرطة الصينية

ارتفعت حصيلة أعداد ضحايا انهيار مطعم مكون من طابقين في مدينة لينفن بمقاطعة شانشي شمال الصين، اليوم، إلى 13 شخصا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا".

وقالت سلطات المقاطعة في بيان اليوم، إنها انتشلت حتى الآن 43 شخصا من تحت الركام، من بينهم 13 قتيلا و4 مصابين في حالة خطيرة.

وأشارت سلطات المقاطعة، إلى أن الحادث وقع في الساعة 9:40 صباحا بتوقيت العاصمة الصينية بكين.

ولم توضح أسباب وملابسات الحادث، فيما يواصل رجال البحث والإنقاذ عملهم في موقع الحادث.

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