عنصرية أمريكا: بين وصف ترامب بالبلطجة وتوعد حفيدة "مارتن لوثر كينج"

يبدو أن مظاهر العنصرية مستمرة في الظهور بين حين والآخر في الولايات المتحدة الأمريكية التي طالما عانت من حوادث عنصرية تسببت في اضطرابات عدة ولعل آخرها تظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص، أمس، في واشنطن احتجاجا على العنصرية، وللمطالبة بإصلاحات عميقة تحقق المساواة وبانهاء أعمال عنف الشرطة ضد الأقلية السوداء في الولايات المتحدة، مرددين هتاف "كفى".

في ذكرى مرور 57 عاما على خطاب زعيم حركة الحقوق المدنية مارتن لوثر كينج "لدي حلم"، تجمع هؤلاء المتظاهرون تحت شعار "ارفعوا ركبتكم عن رقابنا"، في إشارة إلى وفاة جورج فلويد الأمريكي الإفريقي اختناقا عند توقيفه تحت ركبة شرطي.

وتحدثت يولاندا كينج البالغة من العمر 12 عاما، حفيدة مارتن لوثر كينج أمام المتظاهرين عن "المساواة الحقيقية"، وقالت بحماس "نحن الجيل الذي سيفكك العنصرية الممنهجة نهائيا"، وفقًا لما نقلته وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وبتأثر شديد، شكر فيلونيز شقيق جورج فلويد، المتظاهرين على تعبئتهم، وقال باكيا: "كنت أتمنى أن يكون جورج معنا هنا اليوم ليراكم"، قبل أن يضيف بتفاؤل أن "التغيير يحدث لأننا نطالب به".

وفي الوقت الذي تشتد فيه مظاهر العنصرية في الولايات المتحدة، عمق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الجرح واعتبر من تظاهروا في واشنطن أثناء إلقائه كلمة قبول ترشحه للرئاسة للمؤتمر العام للحزب الجمهوري "بلطجية"، مضيفًا في كلمة لأنصاره في ولاية نيوهامبشير إن الأشخاص الذين كانوا يحضرون كلمته في البيت الأبيض "خرجوا أمام مجموعة من البلطجية.. لم يكونوا متظاهرين سلميين، بل كانوا بلطجية".