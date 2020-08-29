هزة أرضية بقوة 4.2 درجة بمقياس ريختر تضرب ولاية تيبازة الجزائرية

ضربت هزة أرضية، اليوم، قوتها 4.2 درجة بمقياس ريختر، اليوم، ولاية تيبازة الجزائرية المجاورة للعاصمة، وقال مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والجيوفيزياء بالجزائر في بيان، إن الهزة الأرضية مركزها على بعد 3 كلم شمال شرق سيدي غيلاس بولاية تيبازة.

من جانبها، أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية بالجزائر عن عدم تسجيل خسائر بشرية أو مادية جراء الهزة الأرضية التي وقعت بولاية تيبازة.