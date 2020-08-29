موعد مباراة ليفربول وأرسنال في درع الاتحاد والقنوات الناقلة

يستعد فريق ليفربول لمواجهة نظيره أرسنال، اليوم السبت الموافق 29 أغسطس، في إطار مباريات درع اتحاد كرة القدم الإنجليزي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأرسنال

تقام مباراة ليفربول وأرسنال على "ويمبلي"، ويمكن مشاهدة المباراة على قناة beIN Sports، بصوت المعلق الرياضي "علي محمد علي".

موعد مباراة ليفربول وأرسنال

وتنطلق مباراة ليفربول وأرسنال في تمام الساعة الخامسة والنصف من مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والسابعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والرابعة والنصف مساءً بتوقيت تونس، والثالثة والنصف مساءً بتوقيت جرينتش.

ووفقًا للصحيفة البريطانية، ليس أمام ليفربول اختيار سوى الاستعانة بالبدائل والدفع بالشباب في مباراة الدرع، خاصة أنها ستتزامن مع استعدادات اللاعبين للسفر مع منتخبات بلادهم، من أجل خوض المباريات الودية، التي تسبق انطلاق المنافسات الدولية.

وأعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم، موعد مباراة كأس الدرع الخيرية والتي ستجمع بطل الدوري "ليفربول"، مع بطل كأس الاتحاد أرسنال، حيث ستقام في 29 من أغسطس المقبل على ملعب ويمبلي.