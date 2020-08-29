"التضامن" : يحق لمؤدى الخدمة العامة الانقطاع مرة واحدة فقط

قالت أميرة أمين، مسئول "الخدمة العامة" بوزارة التضامن الاجتماعى، إن الخدمة العامة واجب وطنى، تطبق على الإناث، والذكور ممن حصلوا على إعفاء نهائى من الخدمة العسكرية، من خريجى كل المؤهلات، عدا الطبيبات، مضيفة أن هناك زيادة كبيرة فى الأعداد كل عام.

أميرة أمين: واجب وطني يطبق على كل المؤهلات عدا "الطبية"

وأكدت فى حوارها لـ"الوطن" أن الخدمة العامة ليست إجبارية، لكنها مسوغ من مسوغات التعيين، مشيرة إلى أن أهم السلبيات، التى سيتم تعديلها فى القانون الجديد، مسألة "الانقطاع" أثناء تأديتها، وأوضحت أنه يحق لمؤدي الخدمة العامة الانقطاع مرة واحدة فقط، لكن إذا تكرر الانقطاع، فسيضطر لإعادتها من جديد.. وإلى نص الحوار:

ما أبرز مهام الخدمة العامة؟ وما المؤهلات الدراسية التى تنطبق عليها؟

- الخدمة العامة واجب وطنى، وهى الكفة الثانية للخدمة العسكرية، وهى للبنات بصفة خاصة، وتطبق على الذكور المعفيين بشكل نهائى من الخدمة العسكرية، ولا يجوز الجمع بين خدمتين، وتطبق الخدمة العامة على كل المؤهلات، عدا الطبية منها مثل الطب البشرى، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعى، والتمريض، لأن خريجيها مكلفون من قبل وزارة الصحة، وفى حال إلغاء تكليفهم من الوزارة، يؤدون الخدمة العامة، وكذلك خريجو الطب البيطرى ليس لهم تكليف.

هل الخدمة العامة إجبارية؟

- الخدمة العامة ليست إجبارية، لكنها من مسوغات التعيين، أى أن الإجبار عليها بطريقة غير مباشرة، وكل مكلفة تقدم فى نطاق سكنها، ومكتب الخدمة العامة التابع لمحل سكنها.

وكيف تطورت تأدية الخدمة؟

- قانون الخدمة العامة صدر فى عام 1973، وتم فتح مجالات جديدة، والقانون القديم حدد المكافأة بأربعة جنيهات فقط، فى الشهر، والـ4 جنيهات تحمل الدولة 2 مليون و700 ألف جنيه، لكن العدد زاد، والمكافآت التى تعطيها الوزارات والهيئات فى الفترة الحالية تكون من ميزانية المؤسسات والوزارات فى الجهة المكلف بها الخريج، فالجهة المستفيدة من المكلفين تدفع لهم المكافآت، والتضامن تعطى مكافأة شهرية للمكلفات تبلغ 900 جنيه شهرياً.

هل تؤهل الوزارة مكلفات الخدمة العامة قبل تأديتها؟

- تم استحداث الموقع الإلكترونى على موقع وزارة التضامن الاجتماعى، فالخريجون يسجلون أسماءهم عبر صدور قرار التكليف الخاص بهم، ولدينا قراران بالتكليف، الأول للدفعة الأولى، خريجى الدور الأول، وهذه هى الدفعة الأساسية، نظراً لزيادة أعداد خريجيها، وهؤلاء يسجلون أسماءهم فى شهر سبتمبر وفى أكتوبر اللاحق يبدأ العمل، والقرار الثانى يخص خريجى الدور الثانى ويسجلون فى يناير، والعمل يبدأ فى فبراير التالى. والوزارة تصدر القرارات بعد تسجيل المكلفة على الموقع واختيار المجال، وبعدها تتوجه إلى الإدارة الاجتماعية التابعة لها، لتسلم خطاب التكليف، لكن قبل توزيع الخطابات يتم تدريب المكلفات على ماهية الخدمة وحقوقها وواجباتها، والمحظورات، والجهات تدربهن على طبيعة العمل بها، فهناك تدريب عام وتدريب خاص.

ما المواصفات التى من الواجب توافرها فى المكلفات؟

- قبل إصدار قرار التكليف يتم إرسال خطابات إلى الجهات المختلفة، لإخبارها بأن وزارة التضامن بصدد تكليف دفعة جديدة، ونطالبها بإخبارنا بما تريده من تخصصات، والأعداد، ونوعية التدريب، والوظائف المتاحة، والمقابل المادى، وهذا الخطاب يعمم على جهات كثيرة، وكل وزارة ترسل الرد بالأعداد والتخصصات "ذكوراً أو إناثاً"، والأغلب إناث، وكل إدارة لها طبيعة عمل، وفى وزارة التضامن تؤدى المكلفات المهام الفنية بالوزارة، مثل قواعد البيانات، أو الأرشيف الإلكترونى، والمطالبات المالية، ومذكرات الرد على الشكاوى، مثلهن مثل الموظفين العاملين بالوزارة.

هل تقتصر الخدمة العامة على خريجى المؤهلات العليا فقط؟

- القانون يخاطب الثانوية العامة وما يعادلها من ثانوى صناعى وتجارى، وفوق المتوسط، والعالى، لكن المفعل المؤهلات العليا فقط، ولو تم تفعيله فسيُطلب خريجو الثانوية العامة والثانوية الفنية، وحالياً الليسانس والبكالوريوس فقط هما المطالبان.

ما أبرز المواد التى ستتم إضافتها أو تعديلها فى القانون الجديد؟

- أولاً بند المكافآت، والهدف ألا تكون وزارة التضامن هى المسئول الوحيد عن مكافأة المكلفين والمكلفات، طالما أنهم يخدمون جهة أخرى، وتتحمل هذه الجهات تكاليفهم. والتربية والتعليم أكثر الوزارات، التى تطلب مكلفات، نحو 400 ألف مكلفة خدمة عامة سنوياً، ولا تريد دفع أى نفقات لهن، وبالتالى ستنص تعديلات القانون الجديد على وضع حد أدنى لا تقل عنه المكافأة وأن تتحمل كل جهة مسئولية دفع مكافأة المكلف بها. وأهم شىء سيتم تعديله فى القانون هو موضوع "الانقطاع" أثناء تأدية الخدمة العامة، فيحق لمؤدى الخدمة العامة الانقطاع مرة واحدة فقط، لكن إذا تكرر الانقطاع فسيضطر لإعادتها من جديد.

كيف يتم التسجيل لأداء الخدمة العامة؟

- يتم التسجيل عبر موقع الوزارة، حيث يتم عرض خطوات تسجيل الطلب والدخول على الخدمة الجديدة، واختيار المديرية والجهة الإدارية القريبة من محل إقامة الخريج أو الخريجة بعد تسجيل البيانات الرسمية، ومنها الاسم، والعنوان، والمؤهل الجامعى والرقم القومى، والدرجة العلمية والتخصص ومهارة اللغة والكمبيوتر والحالة الصحية، التى تستلزمها عملية التسجيل الإلكترونى لشباب الخريجين والخريجات من شتى الجامعات والمعاهد، حتى الوصول إلى خدمة استعلام عن طلب التكليف، والحصول على الخطاب الرسمى، بقرار التكليف على الجهة الإدارية.

هل يتاح للمكلفين اختيار الأماكن التى يريدون تأدية الخدمة العامة بها؟

- بالطبع المجال مفتوح لجميع المكلفين لاختيار الجهة التى يريدون تأدية الخدمة العامة بها، سواء فى وزارة التضامن الاجتماعى، أو أى وزارة أو جهة حكومية أخرى، فلا يتم إرغام أى مكلف على تأدية الخدمة بجهة معينة، والموقع الإلكترونى للوزارة يعرض أمام المكلف كل الأماكن والجهات المتاحة والمفتوحة لتأدية الخدمة، وتكون هناك بدائل لكل جهة أمام المكلف، فكل جهة تحدد مؤهلاتها وتخصصاتها التى تحتاجها، وتقوم وزارة التضامن بتوفير ذلك.

"التربية والتعليم" تطلب 400 ألف سنوياً ولا تدفع لهن.. و"التموين" تعطى 750 جنيه

ما قيمة المكافآت التى يحصل عليها المكلفون بأداء الخدمة؟

- لا تتساوى المكافآت التى تعطيها الجهات والوزارات للمكلفين بأداء الخدمة العامة، فمثلاً وزارة التموين تعطى مكافأة750 جنيه للمكلف أو المكلفة، والنيابة تعطى 400 جنيه، وهناك وزارات لا تعطى أى مكافآت، مثل وزارتى الصحة، والتربية والتعليم، وتكون الخدمة بهما بدون مقابل مادى، وفى الفترة الحالية طلبت جهات أخرى غير الوزارات مكلفات خدمة عامة كالأحياء بالمحافظات ومترو الأنفاق وجهاز حماية المستهلك، وهناك جهات تطلب مكلفين، لكن يتم استثناء البنات، منها نظراً لخطورة الأعمال عليهن، مثل أعمال الضبطية فى الشارع المصرى، التى تم تكليف الشباب من الذكور بها فقط.

ما السن المحددة للخدمة العامة؟

- حتى الآن لا توجد سن محددة، فالقانون القديم لم يحدد سناً معينة لأداء الخدمة العامة، فأى شخص يريد أداءها يحق له فى أى سن، لكن سيتم تحديد السن فى القانون الجديد.

إلغاء استثناء خريجى الهندسة وتعديل المكافآت وحل مشكلة الانقطاع أبرز بنود مشروع القانون

ما الفئات التى يتم استثناؤها وما موقفها فى القانون الجديد؟

- قانون الخدمة العامة القديم كان يستثنى بعض الفئات، وسنعدل الأمر فى التشريع الجديد، مثل خريجى كلية الهندسة، كانوا مستثنين فى السابق على اعتبار أن لهم تكليفاً بعد الجامعة، وعندما تواصلنا مع نقابة المهندسين، أبلغونا بإلغاء التكليف، ومن ثم تم إسناد الخدمة العامة لهم كباقى خريجى الكليات الأخرى.