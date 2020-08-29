8 حالات يحظر قانون مخالفات البناء التصالح فيها.. تعرف عليها

تضمن القانون رقم 1 لسنة 2020 بشأن تعديل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 حول التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، العديد من التيسيرات على المواطنين، كما راعى البعد الاجتماعي، في المقابل حظر القانون التصالح على أى من المخالفات المتعلقة وذلك من خلال 8 حالات، جاءت كالآتي:

- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا أو اتفاقا ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوي الشأن.

- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

- يُحظر التصالح على أي من المخالفات المتعلقة بتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

- البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.

- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.

- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ماعدا المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن، وتحدد اللائحة التنفيذية معيار القرب.

السيسي: التصدي للظاهرة بكل حسم

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد خلال خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في الإسكندرية، اليوم، أن الدولة لم تتخذ إجراءات حادة لمواجهة مخالفات البناء دون سابق إنذار، موضحًا أن "حجم الناتج اللى اتعمل خلال الفترة السابقة 10% أو أقل، وحصل تعدي خلال نفس الفترة أو يتجاوزها"، مشددا على ضرورة التصدي لظاهرة البناء المخالف بكل حسم.