رسائل السيسي للمواطنين والمسؤولين بملف مخالفات البناء: "لن تهد بلدنا"

ملف مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية أكثر ما يشغل الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحقيق التنمية المنشودة في مصر، وتوالت رسائله وتحذيراته وتكليفاته في هذا الأمر، حتى كان محورا لحديثه اليوم خلال حفل افتتاح مشروعات قومية بالإسكندرية، وتضمن حديثه رسائل وجهها للمواطنين والمسؤولين على حد سواء.

رسائل الرئيس السيسي للمواطنين:

ـ "لو عاوز تبني خليني أنظملك وأبنيلك أنا حتى لو على أرض زراعية بس مش كدا".

ـ "لما نبني على الأراضي الزراعية هنشتغل فين؟! ثقافة إن ولادنا يبقوا معانا ستدمر كثير من قدراتنا".

ـ "أي حد هنقوله ادفع المخالفة بتاعتك سواء بالتصالح أو بالإزالة مش هيبقى راضي، لكن إحنا مأخدناش إجراءات حادة من غير إنذار، وقلنا الكلام ده من 3 سنوات، وإدينا نفسنا مهلة 6 أشهر".

ـ "77 جامع مخالف على حرم ترعة المحمودية، هو اللي عاوز يهادي ربنا يسرق أرض علشان يعمل بيت لربنا، ورغم كدا هنشيل ونعمل مكانه".

ـ السيسي للمواطنين عن عمليات وقف البناء في مناطق القاهرة والإسكندرية: اربطوا بين مصالحكم الشخصية والمصلحة العامة للدولة.

رسائل السيسي للمسؤولين:

ـ السيسي يوجه المسؤولين بالتعامل بحزم مع قضايا مخالفات البناء والتعدي على أراضي الدولة: "يا نكون رجال ونتصدى لقضايانا يا حاجة تانية".

ـ على المحافظين ومديري الأمن ضبط موقف مخالفات البناء: "اللي مش قد إزالة المخالفات يمشي".

ـ "لن أسمح أبدا إننا نهد بلدنا ونضيعها كده.. ولو الأمر لزم هخلي الجيش المصري ينزل كل قرى مصر".

ـ وزارة الزراعة والدولة منوطان بتوعية الناس في ملف مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، وإعداد برامج للتنبيه بشأن أهمية الاستثمارات الزراعية.

ـ مواجهة مخالفات البناء مهمة الإعلام والمفكرين والمثقفين وكل من يهمهم أمن واستقرار مصر مع المسؤولين.

ـ لن نقبل غياب الدولة عن التطوير 100 سنة أخرى.

ـ الرئيس وجه رئيس الوزراء بإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء في مدة أقصاها 6 أشهر.