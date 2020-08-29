السيسي لمدبولي: مش عاوزين نطول أكتر من 6 أشهر في التصالح على مخالفات البناء

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة إلى شباب مصر، خلال حديثه عن أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية في محافظة الإسكندرية: "لن نتوقف عن الإجراءات الاحترازية، ومش عاوزين نتوقف نتأثر وإحنا داخلين المدارس والجامعات".

ووجه الرئيس، رسالة إلى رئيس الوزراء المحافظين، حول مسألة التصالح على مخالفات البناء، قائلًا: "قلنا 6 أشهر على إنهاء الموضوع ده ومنوقفش مصالح الناس أكتر من كده، وأتصور بالإجراءات اللي اتعملت واللجان اللي اتشكلت، بقول للمحافظين خلي قلبكم جامد وانهوا موضوع التصالح عشان نقدر نقول خلصنا الملف ده بشكل نهائي، مش عاوزين نطول أكتر من 6 أشهر يا دكتور مصطفى مدبولي".