"مذبحة كفر الدوار": المتهم حاول التعدي على الضحية ثم قتلها وطفليها

أقر المتهم بقتل ونحر ربة منزل وطفليها، داخل منزلهم بعزبة عثمان بكفر الدوار بارتكابه الواقعة وقتله المجني عليهم "الأم وطفليها" إثرَ مشادَّة بينه وبين المجني عليها لمحاولته التعدي عليها، إذ قتلها وقتل نجلَيْها بعدما رأياه يرتكب جريمته، وقد أجرى المتهم محاكاة لكيفية ارتكاب جريمته خلال معاينة تصويرية أجرتها النيابة العامة بمسرح الجريمة.

وأشارت النيابة فى بيان لها إلى العثور على "سلسلة فضية"، بمسرح الجريمة، وأقرَّ المتهم أنها مِلكه، وأنه فقدها خلال ارتكابه الواقعة.

وأرسلت النيابة العامة إلى الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية كاميراتِ مراقبة خاصة بحانوت مطلٍّ على العقار محل الجريمة؛ لتفريغه بيانًا لما فيه من لقطات تُفيد التحقيقات.