التحريات: الأب وراء جريمة كفر الدوار.. تخلص من زوجته وطفليه التوأم

توصلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، في أقل من 24 ساعة، لكشف غموض العثور على ربة منزل وطفليها مذبوحين داخل منزلهم في كفر الدوار، وتبين أن الأب وراء ارتكاب الواقعة، وجار ضبطه والعرض على النيابة لمباشرة التحقيق مع المتهم.

وشهد حي منشية النصر بكفر الدوار بمحافظة البحيرة، مساء أمس، جريمة قتل بشعة، بعدما عثر الأهالي على 3 جثث من أسرة واحدة، لأم وطفليها التوأم داخل منزلهم في ظروف غامضة.

وحصلت "الوطن" على أسماء الضحايا، وهم "ياسمين.ع.م"، 23 سنة، و"علي.ا.م"، 3 سنوات، و"محمد ا.م"، 3 سنوات، وجميعهم مقيمون داخل منزلهم بمنشية النصر، فيما جارٍ البحث عن الزوج لمعرفة سبب الجريمة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من النجدة يفيد بلاغ الأهالي بكفر الدوار بالعثور على جثة سيدة وطفلين مذبوحين بمنزلهم، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.