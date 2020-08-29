موعد مباراة الأهلي والمصري والقنوات الناقلة لها

يلتقي النادي الأهلي والمصري البورسعيدي، مساء اليوم السبت 29 أغسطس الجاري، في إطار مباريات الجولة 23 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للموسم الحالي 2019-2020.

موعد مباراة الأهلي والمصري

وتنطلق مباراة الأهلي والمصري، في الثامنة والنصف مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات، والسابعة والنصف مساءً بتوقيت تونس، والسادسة والنصف مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمصري

وتُنقل المباراة التي تجمع بين الأهلي والمصري على ملعب برج العرب بالإسكندرية عبر قناة "أون تايم سبورت"، ويتولى التعليق عليها مؤمن حسن، ويسبق المباراة استوديو تحليلي عبر القناة نفسها.

ترتيب الفريقين في الجدول

ويتربع الأهلى على صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، قبل مواجهة اليوم، برصيد 59 نقطة، حيث يحتاج الفريق إلى جمع 20 نقطة فقط لحسم اللقب بشكل رسمي، فيما يحتل المصري المركز الخامس عشر برصيد 21 نقطة.

قائمة الأهلي لمواجهة المصري

وضم فايلر لقائمة الأهلي 21 لاعبًا، وهم محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، وحمدي فتحي، ومروان محسن، وصالح جمعة، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وعمرو السولية، وأليو بادجي، ومحمد مجدي أفشة، وعلي معلول، وأحمد الشيخ، ومحمود وحيد، وجونيور أجايي، وجيرالدو، ومحمد هاني، ومحمد شكري، وعربي بدر.