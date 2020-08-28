الأهلي يفاوض لاعبا جديدا من المقاولون

أكد مصدر مسؤول داخل نادي المقاولون العرب، أن أحد مسؤولي لجنة التخطيط بالنادي الأهلي فتح خط التفاوض، من أجل الحصول على خدمات محمد مجلي لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مصدر داخل مجلس إدارة النادي، لـ"الوطن سبورت"، إن أحد مسؤولي النادي الأهلي فتحوا خط المفاوضات قبل مباراة الزمالك؛ لبحث إمكانية انتقال محمد مجلي الأحمر خلال الميركاتو الصيفي المقبل، إلا أننا رفضنا فكرة التفاوض في الوقت الحالي".

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