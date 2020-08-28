أحمد فتحي ضمن أبرز مستبعدي الأهلي أمام المصري

استبعد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، 10 لاعبين من قائمة فريقه لمواجهة المصري في المباراة المقرر إقامتها، غدًا السبت.

كما استبعد فايلر باستبعاد الحارس شريف إكرامي بعد توجيه الشكر له، وأحمد فتحي وآليو ديانج وكهربا بسبب الإيقاف، ومحمد محمود وحسين الشحات ومحمود متولي للإصابة، ومحمد فخري لأسباب فنية، وحسام عاشور بعدما وجهت إدارة النادي الشكر له، ورمضان صبحي بسبب انتهاء إعارته.

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