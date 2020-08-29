وزير المالية: الاقتصاد المصري بات أفضل من السابق واكتسبنا الثقة عالميا

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدين الخارجي لمصر مازال تحت السيطرة، وبه يتم إنشاء مشروعات مهمة للدولة مثل مشروعات الكهرباء والغاز والطرق والكباري والأنفاق والسكك الحديد والمشروعات التنموية الأخرى، ولا يتم الاستدانه بسبب الطعام والشراب كما كان يحدث في العصور السابقة.

وأضاف "معيط"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، على فضائية "DMC"، أنه ومنذ 3 سنوات أصبح لدي مصر فائض أولي لخدمة الدين ولم تعد بحاجة للاقتراض، حيث إن العام المالي الحالي نجحت الدولة فيه بتحقيق فائض أولي وصل لـ105 مليارات جنيه، ويتم خلالهم تسديد خدمات الدين وتقليل العجز بشكل سنوي، موضحا أن مصر حققت انخفاضا في مستويات العجز بالموازنة العامة كانت من قبل تصل لـ16%، ولولا كورونا كنا لنصل لـ7.2% ولكن وبسببها وصلنا لـ7.8%، والوضع الاقتصادي بات أفضل.

وأكد أن الدولة تقوم بالتخلص من المناطق الخطرة مع إنشاء طرق وكباري، لتحريك عجلة الاقتصاد المصري، مع زيادة الإنتاجية بمختلف القطاعات: "كل ده بيقول إننا ماشيين في الطريق الصح والدليل على كده إنه وبإجماع كل مؤسسات التصنيف الدولية تتحدث عن تطور الاقتصاد المصري وثبوته"، مشيرا إلى أن مصر باتت تتحدث مع المؤسسات الدولية للتمويل على أرض صلبة بسبب تصنيفنا كاقتصاد مستقر، وخلال أزمة كورونا طلبت مصر من المؤسسات الدولية 4 مليارات دولار وحصلت على 22 مليارا، وبفضل ذلك باتت أسعار المنتجات معقوله بالرغم من الظروف السيئة، وهو انعكاس لما تتحدث به المنظمات الدولية عن الاقتصاد المصري وقوته.

وتابع: "صندوق النقد الدولي قال إن مصر هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي يتطور نموها بشكل إيجابي، وبقارة إفريقيا أيضا، حتى باتت العملة المصرية مستقرة بالرغم من الظروف الحالية السيئة، كل ده بييجي عبر العمل وإقناع دول العالم بأن مصر تملك نموا حقيقيا في البنية التحتية المصرية".