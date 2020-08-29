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الأردن يسجل 24 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1893 حالة

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أ ش أ
07:55 م | السبت 29 أغسطس 2020
الأردن

الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم السبت، تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1893 إصابة.

وذكرت الوزارة -في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الأردنية- إن حالات إلإصابة الجديدة تعود لـ 4 أردنيين قادمين من الخارج، وحالة لأجنبي، و19 حالة محلية سجلت في عمّان والزرقاء والبلقاء، مبينة في الوقت نفسه تسجيل 79 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1446 حالة شفاء.

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