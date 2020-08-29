تفعيل التعاون العلمي بين جامعتي مصر للعلوم والتكنولوجيا و"بليموث البريطانية" ببرامج البكالوريوس في "علوم الإدارة"

مع بداية العام الدراسى الجديد سيتم تفعيل بروتوكول التعاون العلمى بين جامعتى "مصر للعلوم والتكنولوجيا" و"بليموث البريطانية" وذلك من خلال برنامج منح البكالوريوس للطلاب الجدد في علوم الإدارة الذى يقام تحت رعاية خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وفي إطار دعم وتطوير التعاون (المصري - البريطاني) في التعليم لطلاب الثانوية العامة الملتحقين بالجامعة للعام الجامعي 2020-2021.

صرح بذلك الدكتور محمد العزازي رئيس الجامعة وأضاف أن ذلك يعد خطوة مهمة تستهدف فى المقام الأول تفعيل البرنامج الدراسي المشترك بين الجامعتين لمرحلة البكالوريوس.

وأوضح العزازي، أن التعاون بين جامعة مصر وجامعة بليموث البريطانية، يشتمل على توفير عدد من البرامج التي من الممكن أن يلتحق بها الطلاب، موضحا أنه من المقرر أن يدرس الطلاب الملتحقين بتلك البرامج للدراسة عام كامل في جامعة بليموث ثم العودة إلى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لإنهاء دراستهم، ليحصل الطالب بعد ذلك على شهادة معتمدة من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وشهادة من جامعة بليموث البريطانية.

وقالت الدكتورة ياسمين الكاشف، أمين عام مجلس الأمناء ومديرة إدارة الاتصالات والعلاقات الدولية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الطالب سيحصل على درجتين علميتين من كلتا الجامعتين، مشيرة إلى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وجامعة بليموث البريطانية، اتفقتا على بدء دارسة الطلاب بالبرنامج الدارسي المشترك مع انطلاق عام 2021.

وأشارت الدكتورة ياسمين الكاشف، الى أن البرامج التي يمكن لطلاب الثانوية العامة المتقدمين للجامعة للعام الجامعي 2020-2021، الالتحاق بها تتضمن: البرنامج الأول وهو بكالوريوس المحاسبة جامعة مصر وبكالوريوس المحاسبة والتمويل من جامعة بيلموث، أما البرنامج الثاني فهو يتعلق ببكالوريوس المحاسبة من جامعة مصر وبكالوريوس التمويل الدولي من جامعة بليموث، فى حين أن البرنامج الثالث يتعلق ببكالوريوس التمويل والاستثمار من جامعة مصر وبكالوريوس التمويل الدولي من جامعة بليموث.

أما البرنامج الرابع فهو بكالوريوس التمويل والاستثمار من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وبكالوريوس اقتصاديات الأعمال الدولية من جامعة بليموث، والبرنامج الخامس هو بكالوريوس التمويل والاستثمار من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وبكالوريوس اقتصاديات التمويل من جامعة بليموث، بينما البرنامج السادس بكالوريوس إدارةالأعمال من جامعة مصر، وبكالوريوس إدارة الموارد البشرية من جامعة بليموث.

وذكرت الكاشف أن البرنامج السابع هو بكالوريوس إدارة الأعمال من جامعة مصر، وبكالوريوس إدارة الأعمال من جامعة بليموث، والبرنامج الثامن بكالوريوس الاقتصاد من جامعة مصر، وبكالوريوس اقتصاد الأعمال الدولية من جامعة بليموث، والبرنامج التاسع بكالوريوس الاقتصاد من جامعة مصر، وبكالوريوس اقتصاديات التمويل من جامعة بليموث.

أما البرنامج العاشر فهو بكالوريوس الاقتصاد من جامعة مصر، وبكالوريوس الاقتصاد من جامعة بليموث، والبرنامج الحادي عشر هو بكالوريوس الاقتصاد من جامعة مصر وبكالوريوس اقتصاديات الأعمال من جامعة بليموث، والبرنامج الثاني عشر بكالوريوس التمويل والاستثمار من جامعة مصر وبكالوريوس الاقتصاد من جامعة بليموث، أما البرنامج الثالث عشر فيتمثل فى بكالوريوس التمويل والاستثمار من جامعة مصر، وبكالوريوس اقتصاديات الأعمال من جامعة بليموث.