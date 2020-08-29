رئيس مدينة برج العرب الجديدة يكشف تفاصيل إنشاء محطة معالجة المياه

كشف المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، تفاصيل محطة معالجة المياه بالمدينة، قائلا إن المحطة للمعالجة الثلاثية، تتكون من وحدة المصافي، وأحواض الترسيب الابتدائية، وأحواض التهوية، ثم تنتقل المياه لأحواض الترسيب النهائي ثم الفلاتر الرملية ثم تدخل في مرحلة التعقيم والحقن بالكلور، والمنتج النهائي ينتقل لمحطة الرفع والتي تعيد المياه للمسطحات الخضراء داخل المدينة.

وأضاف "بدوي" خلال لقاء على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، أنه طبقا لسياسة الدولة ترشيد المياه المنقاه والاستفادة الآمنة لمياه الصرف الصحي، لذلك تم إنشاء هذه المحطة لأن كان في الماضي يتم معالجة مياه الصرف وإلقاؤها في المصارف، دون الاستفادة منها، موضحا أن المحطة تعالج مياه الصرف معالجة ثلاثية لاستخدامها في ري المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار غير المثمرة.

وأوضح أنه كان يتم التخطيط للمدن في الماضي بأن يكون الصرف الصناعي يكون مختلطا بالصرف الآدمي في شبكة صرف ومعالجة واحدة، وخلال الـ6 سنوات الماضية تغير هذا النظام، ووضع خطوط طرد لكل المحطات، بحيث يتم توجيه الصرف الآدمي لمحطة المعالجة الثلاثية والصرف الصناعي لمحطة معالجة بنظام الأكسدة.

وتابع: "ضربنا عصفورين بحجر، حيث نعالج مياه الصرف واستخدامها بالزراعة وتوفير المياه المنقاة التي كانت تستخدم قبل ذلك في الزراعات وتوفيرها للاستخدام الآدمي"، موضحا أن المشروع ضمن منظومة تكلفتها مليار و250 مليون جنيه، لافتا إلى أن مساحة المرحلة الأولى 115 ألف متر مكعب، وهناك مرحلتين أخريتين مساحة كل منهما 115 ألف متر مكعب، لتكفي احتياجات المدينة لحين اكتمال النمو بها.