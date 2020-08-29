وزير الإسكان: حجم الاستثمارات في برج العرب الجديدة 5 مليارات جنيه

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنَّ عدد السكان الحالي في مدينة برج العرب الجديدة 170 ألف نسمة، والعدد المستهدف للمدينة مليون نسمة، ويوجد بها 13 حيًا و10 مناطق الصناعية، وحجم الاستثمارات المدينة حتى 30 يونيو 2020 وصل إلى 5 مليارات جنيه.

وأضاف "الجزار"، خلال مؤتمر افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، أنَّ قرار إنشاء المدينة صدر منذ 40 عامًا، لافتًا الى أنَّ 20% من حجم إنفاق الاستثمارات بالمدينة كان آخر 6 سنوات، ما يؤكّد الإرادة في التغيير وسرعة النمو لاستيعاب الزيادة السكانية وتوفير احتياجات المواطنينن وهذا نمط العمل في مدن الجيل الرابع بأكملها.

وأشار إلى أنَّ المدينة يتمّ تغذيتها بالمياه من محطة الكيلو 40 بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي، والطاقة التصميمية للمحطة 566 الف متر مكعب منها 166 ألف متر مكعب لكل يوم، مؤكّدًا أنَّ كل محطات الصرف والمياه يتمّ إنشاؤها بشكل قياسي لضمان جودة المياه.

وأكّد أنَّ سياسة الدولة في الفترة الأخيرة تتجه لترشيد استهلاك المياه المنقاة، وتحقيق الاستفادة القصوى واعادة الاستخدام الأمن لمياه الصرف، بدلًا من الاسترايجية السابقة وهي التخلص الامن من مياه الصرف، موضحًا أنَّه خلال الست سنوات جرى إنشاء 54 محطة معالجة ثلاثية، لإنتاج 2 مليون متر مكعب، بتكلفة 14 مليار جنيه.

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، عددًا من المشروعات القومية في نطاق محافظة الإسكندرية، منها مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع "بشاير الخير 2" للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية في برج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية، وفق ما أعلنه السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.