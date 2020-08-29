غدا.. الحكم على 3 متهمين بحرق كنيسة كفر حكيم

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، غدا، حكمها على 3 متهمين تُعاد محاكمتهم في قضية "حرق كنيسة كفر حكيم" بكرداسة، التي جرت وقائعها يوم 14 اغسطس 2013.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين في القضية التي حملت رقم 8672 لسنة 2014 جنايات كرداسة، ارتكاب جرائم حرق "كنيسة العذراء مريم" بقرية كفر حكيم بكرداسة يوم 14 أغسطس 2013، بالتزامن مع فض الاعتصامين المسلحين لجماعة الإخوان الإرهابية برابعة العدوية والنهضة، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات، واقتحام دار عبادة.