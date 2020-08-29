رئيس نيابة أمن الدولة سابقا: محمود عزت عمود الجماعة.. واختفى قبل 30 يونيه

قال المستشار هاني حمودة، رئيس نيابة أمن الدولة العليا السابق والمحامي بالنقض، إن محمود عزت القائم بأعمال مرشد تنظيم الإخوان المقبوض عليه هو أكبر عمود يتكئ عليه أعضاء جماعة الإخوان، واختفى قبل 30 يونيو بـ6 أيام، وحينها تحدث البعض عن أنه غادر إلى قطر أو غزة، ولكن وبعد إلقاء القبض عليه تبين أنه كان ليحقق الخطة البديلة التي وضعها أعضاء الجماعة بعد 30 يونيو 2013.

وأضاف "حمودة"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن القبض عليه هي أهم ضربة أمنية على مدار الـ7 سنوات الماضية، وخرجت الكثير من الشائعات حوله خلال الفترة الماضية للتمويه والتشكيك في عدم وجوده في مصر، موضحا أن "عزت" من الرعيل الأول الذي اعتنق فكرة التكفير وتجهيل المجتمع وتكفيره، وهو من أهم وأخطر أعمدة التنظيم الدولي للجماعة.

وأكد أن إلقاء القبض عليه قد يكون قد جاء في إطار وشاية من قبل بعض أعضاء الجماعة في الخارج بإفادة الجهات الأمنية على موقع منزله، لافتا إلى أنه يعد اخر قيادات الجماعة من العناصر القطبية والعنيفة.

وأشار إلى أن الجماعة الإرهابية سيتم بها عملية "غربلة" عقب القبض على الإرهابي محمود عزت، وسيكون معه مجموعه من الشباب التي ساعدته خلال الفترة الماضية للمساعده في تنكره وإخفاءه وتسهيل تواصله بالخارج، ومن الممكن أن يختار مرشدا من الخارج عقب سقوط محمود عزت مؤخرا.