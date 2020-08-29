رئيس نيابة أمن الدولة سابقا: الإخوان تعتمد "الوشاية" وعناصرها بعيدون عن الدين

قال المستشار هاني حمودة، رئيس نيابة أمن الدولة العليا السابق والمحامي بالنقض، إن أعضاء جماعة الإخوان يعتمدون فيما بينهم على "الوشاية" للجهات الأمنية، وذلك لوجود صراع أجنحة بين أعضاء الجماعة في الداخل والخارج، وأعمالهم أبعد ما تكون عن الدين، ولكنهم يستغلونه كستار لتنفيذ أعمالهم مع المخابرات الغربية، ويقومون بتنفيذ تلك التعليمات التي تصدر إليهم.

وأضاف "حمودة"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه يتوقع الحصول على معلومات هامة عن التنظيم الإرهابي بعد القبض على القيادي الإخواني محمود عزت، والتنظيم سيختار مرشدا غيره من القائمين في الخارج، موضحا أن موجة الإرهاب والعنف لم تنته ولكن تم السيطرة عليها إلى حد كبير مع تجفيف منابع التمويل ومصادرة الشركات والأموال ضمن الإجراءات الهامة التي اتخذتها أجهزة الدولة خلال السنوات الماضية، وكانت أمور في غاية الأهمية.

وأكد أن محمود عزت لن يعترف أمام النيابة العليا لأمن الدولة، وهي لا تمارس ضغوط على المقبوض عليهم، ولكنه سيعترف في إطار عقد صفقات معه: "أشك إنه يعترف أو يتحدث عن كنز معلومات الجماعة وصندوقها الأسود على مدار الـ50 عاما"، مشيرا إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية أصبحت بلا رأس بعد القبض على الإرهابي محمود عزت، وهو كادر عنيف داخل الجماعة.