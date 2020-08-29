ترامب تفضحه عائلته.. أخته تصفه بمعدوم المبادئ وزوجته تسيء إليه

تلاحق الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قبل الانتخابات الأمريكية المزمع انعقادها نوفمبر المقبل الاتهامات التى تقدح بشخصيته، فلم يسلم من الملاحقات من أقرب المقربين له كأخته وزوجته.

ووصفت ماريان ترامب باري الأخت الكبرى للرئيس الأمريكى دونالد ترامب شقيقها بـ"القاسي"، وبأنه "رجل بلا مبادئ وكاذب".

ونشرت صحيفة "واشنطن بوست"، تسجيلات لمحادثات هاتفية دارت سنة 2018 بين شقيقة الرئيس وابنة أخته ماري ترامب، التي كتبت لاحقا كتابا عن الرئيس، حيث قالت ماريان ترامب باري خلال المكالمة: "تغريداته اللعينة وأكاذيبه، يا إلهي!... تغييره المستمر لمواقفه، وسوء الإعداد والأكاذيب. اللعنة! إنه ينادي بالمفاهيم الأساسية، لكن ماذا يفعلون بهؤلاء الأطفال التعساء على الحدود".

كما أعربت ماريان خلال المكالمة الهاتفية التي نشرت "واشنطن بوست" مقتطفات منها، عن أسفها لأن "ترامب لا يقرأ شيئا على الإطلاق"، في إشارة إلى التقارير التي تصله من مختلف الوزارات.

وكشفت ماري ترامب، ابنة أخ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مجموعة جديدة من التسجيلات السرية مع الشقيقة الكبرى للرئيس، وصفت فيها ابنته إيفانكا بأنها "نسخة مصغرة من دونالد".

ونشرت ماري ترامب أمس الجمعة، محادثات مسجلة مع عمتها ماريان ترامب باري، الشقيقة الكبرى للرئيس، وهي قاضية فيدرالية أمريكية متقاعدة تبلغ من العمر 83 عاما، في برنامج على قناة "MSNBC"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وانتقدت السيدة باري إيفانكا بسبب نشرها صورة على موقع "إنستجرام" مع أحد أطفالها، في نفس اليوم الذي نشر فيه خبر أن إدارة ترامب كانت تفصل الأطفال المهاجرين عن عائلاتهم عام 2018.

وأظهر المنشور المعني إيفانكا مع ابنها الأصغر، وتعرضت لانتقادات في ذلك الوقت من قبل الممثلة الكوميدية سامانثا بي، التي اعتذرت لاحقا عن استخدام كلمة مسيئة.

وقالت السيدة ماري في التسجيل الصوتي إنها لم تلم بي على التعليق.

وأضافت: "تلك الملعونة إيفانكا تضع صورة مع أحد أطفالها على "إنستجرام" في نفس اليوم الذي انتشرت فيه أنباء تفيد بأن إدارة ترامب كانت تفصل الأطفال المهاجرين عن عائلاتهم في عام 2018.. لم أستطع إلقاء اللوم .. لم أسمع عن سامانثا بي من قبل، لا يمكن إلقاء اللوم على ما قالته".

وخلال التسجيل يمكن سماع السيدة باري وهي تصف إريك ابن الرئيس بالمعتوه، كما تصف إيفانكا بأنها النسخة المصغرة من دونالد ترامب.

تجدر الإشارة إلى أن ابنة أخت ترامب، وهي طبيبة متخصصة في الطب النفسي، أصدرت كتابا بعنوان "كثيرا جدا ويبقى غير كاف: كيف أنشأت عائلتي أخطر رجل في العالم"، وقالت فيه إن ترامب، وهو الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، منذ سن مبكرة أظهر استعدادا لخداع الآخرين وجرهم لمصلحته الخاصة.

وقد قررت المحكمة في البداية حظر نشر الكتاب، لكن محكمة الاستئناف نقضت هذا القرار في وقت لاحق.

فيما زعمت تقارير، نشرت الأسبوع الماضى أنه يجري الكشف عن تسجيلات مسربة لـ"سيدة أمريكا الأولى"، ميلانيا ترامب، في أحدث كتاب صادر عنها، من توقيع صديقتها المقربة، ستيفاني وولكوف، والذي تناول إساءات إلى زوجها وأبنائه.

وبحسب مراسل وكالة سبوتنيك فإن صديقة "السيدة الأولى" والموظفة السابقة لديها، ستيفاني وينستون وولكوف، تقول في كتابها الجديد إنها تملك شرائط لميلانيا ترامب تدلي بملاحظات مهينة حول أفراد عائلة ترامب، والتي تتعلق به شخصيًا وأبنائه ومنهم إيفانكا ترامب

وأوضحت الوكالة أنه ليس هناك تفاصيل عن تصريحات ميلانيا ترامب حول زوجها وأبنائه المزعومة، ولكنها ستكون في كتاب وولكوف (ميلانيا وأنا: صعود وسقوط صداقتي مع السيدة الأولى)، والذي سيطرح في 1 سبتمبر المقبل.

وأشارت الوكالة إلى أن وولكوف سجلت أحاديث ميلانيا ترامب دون علمها، والتي تحط من قدر إيفانكا ترامب وبعض أبناء الرئيس الآخرين، حتى إنها أبدت بعض الملاحظات السلبية عن زوجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ولفتت إلى أن أكثر أفراد عائلة ترامب الذين نالوا القدر الأكبر من الإساءة والكلمات القاسية من ميلانيا ترامب في تسجيلاتها المسربة، هي ابنته الكبرى ومستشارته في البيت الأبيض، إيفانكا، التي قيل إنها تربطها بها علاقة متوترة.

ولم يرد مكتب ميلانيا ترامب في البيت الأبيض بعد على الادعاء بأنه جرى التسجيل لها دون علمها.

ويعد كتاب ستيفاني وولكوف "ميلانيا وأنا" هو الأحدث في سلسلة من الكتب الصادرة عن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزوجته "السيدة الأولى والإدارة الأمريكية، بعد الكتب الصادرة من ماري ترامب، ابنة أخت الرئيس، ومستشار الأمن القومي السابق جون بولتون.

كما أنه الكتاب الثاني عن ميلانيا ترامب بعد كتاب "فن صفقتها"، وهو سيرة متعمقة عنها، وتضمنت تفاصيل حول كيفية إعادة التفاوض على اتفاقية ما قبل الزواج بعد فوز زوجها دونالد ترامب في انتخابات عام 2016، وتناول شائعات خضوعها للجراحة التجميلية، وتفاصيل علاقتها مع إيفانكا ترامب.

وعملت وولكوف كمستشارة غير رسمية غير مدفوعة الأجر لميلانيا ترامب، في الجناح الشرقي للبيت الأبيض حتى فبراير2018 عندما تركت المنصب وسط جدل.