الوكالة الوطنية اللبنانية تنفي خبر تنحي قاضي تحقيقات انفجار بيروت

نفت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام خبر تنحي القاضي المكلف بالتحقيق بانفجار مرفأ بيروت، وفقا لما أعلنته قناة "العربية".

وأعلنت وسائل إعلام لبنانية محلية، مساء اليوم، أن القاضي المكلف بالتحقيق بانفجار بيروت يعلن تنحيه وفقا لما نقلته قناة "العربية".

ووقع انفجار مدمر بميناء بيروت البحري في 4 أغسطس نتيجة 2750 طنا من نترات الأمونيوم، وقد أسفر عن مقتل أكثر من 180 شخصا، وإصابة الآلاف وتشريد مئات الآلاف من سكان العاصمة اللبنانية، التي تضررت أجزاء كبيرة منها.