السيرة الذاتية للواء حسن عبدالشافي بعد توليه هيئة الرقابة الإدارية

صرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارًا جمهوريًا بتكليف حسن عبدالشافي أحمد، بتولي أعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية اعتبارًا من 30 أغسطس 2020.

"الوطن"، تستعرض أبرز المعلومات عن اللواء حسن عبدالشافي

- لواء أركان حرب مهندس حسن عبدالشافي أحمد عبدالغني.

- تخرج من الكلية الفنية العسكرية الدفعة 23، سلاح المهندسين العسكريين.

- تولي عدة مناصب آخرها رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك في مارس 2019.

- حصل على عدد من الدورات أبرزها دورة الأزمات والتفاوض، دورة أركان حرب بكلية القادة والأركان، دورة الإعداد المبكر للقادة أمن قومي بكلية الدفاع الوطني.

- كما حصل على دورة ضباط التسليح بأكاديمية ناصر العسكرية، زمالة كلية الحرب العليا "أكاديمية ناصر العسكرية العليا"، دورة كبار القادة، كذلك نال العديد من الدورات التدربية والأمنية.