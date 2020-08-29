وزير التعليم العالي: الرئيس السيسي محقق أحلام الوزارة ويقدر الأفكار

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو محقق أحلام الوزارة في كثير من الأحيان، ويتابع كل ملفات الوزارة عن قرب "عمري ما روحت للريس بمشروع وخرجت من الاتحادية إلا وأنا مجبور الخاطر، بأن المشروع اللي رايح أحلم بيه بخرج بـ 4 و5 مشاريع من أفكار الريس".

وأضاف "عبد الغفار" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس السيسي رجل يقدر الأفكار والعمل الجاد والعلم والعلماء، وعندما يكون هناك طرح مدروس ومحترم يأخذ كل الدعم "بدخل إني بحلم بجامعة بخرج بـ6 ودة دعم مش كلام بل تنفيذ وخطة زمنية وتكليفات".

وتابع: "نحن أمام رئيس ينفذ ما يعد به ويسابق الزمن لكي يكون لهذه الأمة قدر وشأن، عشان كدة دايما بنلاقيه غيور جدا لما يشوف حاجة مش عاجباه أو قصة مش راضي عنه"، موضحا أن هناك 95 مشروعا خاص بالوزارة بإجمالي 90 مليار جنيه.

وأوضح أن الجامعات الأهلية من زمن قريب كانت صحراء وحلم، هذا الحلم تحقق أمامنا، "انتظروا خلال السنوات المقبلة وجود عدد من الجامعات الأهلية تقدم تعليم راق جدا ومتميز جدا وبرعاية من الرئيس السيسي".