مرات تحدث فيها الرئيس السيسي عن وعي المصريين

مرات عديدة تحدث فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي عن وعي المصريين، وإشادته الدائمة به، والتي كان آخرها اليوم، ففي كلمة الرئيس خلال افتتاحه مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الإسكندرية، ثمن مسجلًا احترامه وتقديره، وعي الشعب المصري بالقضايا المحيطة، وأيضًا ردود أفعالهم على الأزمات الكبيرة في المنطقة، خاصة على الحدود الغربية وملف سد النهضة.

لم تكن هي المرة الأولي التي يتحدث فيها السيسي عن وعي المصريين، ففي عام 2016، أكد السيسي خلال لقائه ببعض الشخصيات العامة والإعلاميين والسياسيين، في قصر الاتحادية بمصر الجديدة؛ لبحث الأوضاع الداخلية والخارجية، في إطار لقاءات الرئيس مع كافة أطياف وممثلي الشعب، أن وعي المصريين وفهمهم لكثير من الأمور يزداد يوما بعد يوم، لافتا إلى أن الممارسة الإعلامية والاقتصادية تجربة، مضيفا "نحرص على أن تسير هذه التجارب بشكل صحيح".

وفي نفس العام، خلال اجتماع الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي وكبار المسؤولين في البنك، ووزير المالية ونوابه، أعرب عن ثقته في وعي المصريين وإدراكهم لأهمية تخطي الصعوبات الاقتصادية القائمة من خلال إصلاحات جريئة وشجاعة كان ينبغي اتخاذها منذ وقت طويل من أجل الحفاظ على الاقتصاد الوطني.

كذلك قال السيسي في عام 2017، خلال كلمته في الندوة التثقيفية التي نظمتها القوات المسلحة،إن التحدي الذي تمر به مصر أكبر من الرئيس والحكومة ومؤسسات الدولة، مضيفا: "راهنت على وعي المصريين، وهو حائط الصد الحقيقي، بخاصة في ظل إجراءات اقتصادية غاية في الصعوبة".

وجدد الرئيس ثقته في وعي المصريين، حيث أعرب خلال أحد اجتماعاته مع كبار رجال الدولة، عن تقديره وإدراكه لحجم المعاناة التي يتعرض لها المواطنون، وتحملهم بشجاعة وصبر لتداعيات الإصلاح الاقتصادي نتيجة المشكلات التي تراكمت على مدار العقود الماضية، مشددا على ثقته في أن وعي المصريين وتفهمهم لأهمية تلك الخطوات، هو الذي سيُمكّن مصر من تجاوز هذه المرحلة وتحقيق الواقع الأفضل الذي تستحقه.

وتحدث السيسي خلال كلمته خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن"، في عام 2018، أنه لم يكن قلقاً على تسويق المشروعات القومية المصرية، لثقته في وعي المصريين، كما أن "العاملون في المشروعات القومية هم خير دعاية لها في الداخل والخارج".

وخلال كلمة الرئيس في افتتاح عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظتي جنوب سيناء والسويس، في العام الماضي، أوضح أن ضرورة حماية وعي المصريين، "كلنا مسؤولين مع بعض إن الدولة تبقى هي الحامي المدافع عن وعي المصريين، عشان ملاحظ إن بقالنا شهور بيحاولوا كل يوم 1000 و2000 شائعة وتكذيب وتحريف وإفك، والناس بسيطة ومعذورة ومشغولة في حياتها اليومية، فمش هيدقق في كل اللي بنتكلم فيه".