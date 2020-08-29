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محمود مسلم

البنتاجون: على أمريكا تعزيز قدراتها النووية لمواجهة الصين

كتب:

وكالات
11:09 م | السبت 29 أغسطس 2020
البنتاجون

البنتاجون

أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، ضرورة أن تعزز الولايات المتحدة قدراتها النووية في ظل نمو القوة العسكرية الصينية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وكتب على "تويتر" إثر مباحثات مع نظيره الياباني تارو كونو: "في وقت تسعى فيه الصين الشيوعية لمضاعفة ترسانتها النووية، فإن تحديث قوتنا النووية ودعم جاهزيتها يعتبر أمرا ضروريا للحفاط على منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومنفتحة". 

وبحث إسبر خلال لقائه كونو في جزيرة غوام الأمريكية في المحيط الهادئ، مجموعة من القضايا الأمنية بينها إقامة تحالفات في منطقة المحيطين.

وأعلن وزير الدفاع الياباني أن المعاهدة الأمنية الموقعة مع واشنطن تشمل الجزر الواقعة ببحر الصين الشرقي المتنازع عليها مع الصين، حيث اتفق الجانبان على معارضة أي محاولة أحادية لتغيير الوضع القائم في الممرات المائية المحورية في المنطقة.

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