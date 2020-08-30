"أبوظبي التجاري".. السوق المصرية تستقبل اليوم خامس أكبر كيان مصرفي خليجي

تستقبل السوق المصرية، اليوم الأحد، مجموعة بنك أبوظبى التجارى، خامس أكبر كيان مصرفى خليجى، وذلك بعد أن أتمت جميع نواحى عملية الاندماج والتكامل مع بنك الاتحاد الوطنى والاستحواذ على مصرف الهلال، وذلك فى إطار خطة البنك التوسعية فى المنطقة العربية، حيث يعكف على القيام بدور محورى خلال الفترة المقبلة عن طريق تقديم خدمات مصرفية غير مسبوقة ومبتكرة لعملائه من الأفراد والمؤسسات فى السوق المصرية.

ويمتلك البنك خطة طموحة تتضمن إضافة خدمات وفروع جديدة للوصول إلى الشرائح المستهدفة من العملاء، كما يستمر البنك فى دراسة تطوير وجوده الجغرافى وجذب المزيد من العملاء، مع استمراره فى تقديم خدمة متميزة لعملائه الحاليين والمرتقبين بشكل أفضل.

ويتوقع المحللون أن يكون «أبوظبى التجارى» منافساً شرساً فى السوق المصرية، حيث تمتلك المجموعة أصولاً تُقدر بـ1.75 تريليون جنيه ما يعادل 405 مليارات درهم، وساهمت الملاءة المالية القوية للبنك فى صموده فى وجه أزمة كورونا، وهو ما انعكس على الأداء المالى خلال النصف الأول، حيث تمكن من تحقيق صافى أرباح بنحو 1.436 مليار درهم، وبلغت قيمة المخصصات 2.551 مليار درهم، ووصلت محفظة القروض إلى 248 مليار درهم، ومحفظة الودائع إلى 259 مليار درهم، ويمتلك البنك كفاية رأس المال بنسبة 16.31%، وارتفعت نسبة تغطية السيولة LCR لتصل إلى 129.1%.

ويتخذ البنك من التكنولوجيا والابتكار سبيلاً له فى جميع المجالات المتعلقة بالعمليات البنكية للوصول لأكبر عدد ممكن من العملاء، وضمان تقديم تجربة متميزة لهم، حيث حصد البنك فى مايو الماضى جائزة «المبتكرون 2020» بمنطقة الشرق الأوسط، من مجلة «جلوبال فاينانس» عن الخدمات الرقمية وإدارة النقد والمدفوعات والتمويل التجارى، وذلك بعد أن قام بإصدار تطبيق متطور «Mobile Token»، تحت إدارة المدفوعات، يتيح للعملاء إنجاز جميع المعاملات المصرفية بسرعة وسهولة، فضلاً عن خدمة الحسابات الافتراضية للشركات، وتطوير البرمجيات الخاصة بها.

وأسفرت القوة المالية لمجموعة أبوظبى التجارى والخبرات الواسعة والعلاقات الدولية المنتشرة فى معظم دول العالم، وقدرته على تقديم الدعم اللازم لجميع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية التى تسعى لإدارة أعمالها محلياً وعالمياً، عن احتلاله المركز الثالث فى دولة الإمارات العربية المتحدة، والمرتبة الخامسة بين مصارف الخليج، وذلك من خلال تقديمها لمجموعة متنوعة ومتكاملة من الخدمات المصرفية المتطورة والأنشطة المتميزة المصممة خصيصاً لتناسب احتياجات جميع عملائه.

كما حاز العديد من الجوائز فى مجالات عديدة؛ منها «الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية التجارية»، فضلاً عن خدمات الخزينة والاستثمار وإدارة العقارات، وذلك نتيجة أعمال شركات المجموعة المتشعبة والمميزة، التى يقوم بها من خلال الأذرع الاستثمارية فى القطاعات الأخرى، والتى تشمل كلاً من شركة أبوظبى التجارى للأوراق المالية، وشركة أبوظبى التجارى للخدمات الهندسية، وشركة أبوظبى التجارى للعقارات، وسيمبلى لايف.

ومن بين هذه الجوائز، خلال عام 2019 حصل البنك على جائزة «أفضل بنك للمشاريع الصغيرة والمتوسطة فى الشرق الأوسط» من جوائز الامتياز الصادرة عن «يورومونى»، وجائزة «أفضل بنك لخدمات التمويل التجارى» من جلوبال فاينانس - جوائز أفضل بنك للحلول الرقمية على مستوى العالم، وجائزة «أفضل بنك للخدمات المصرفية الإلكترونية» من جلوبال فاينانس.

فى مصر؛ اختارت المجموعة الإماراتية المصرفى البارع إيهاب السويركى، صاحب الخبرة العريقة فى القطاع المصرفى، لقيادة «أبوظبى التجارى - مصر»، حيث تقلد «السويركى» العديد من المناصب القيادية فى المجال المصرفى، أبرزها العضو المنتدب لبنك الاتحاد الوطنى - مصر، ومساعد العضو المنتدب للمصرف المتحد، والرئيس التنفيذى لشركة النيل للتصنيف الائتمانى، ورئيس قطاع المخاطر فى بنوك بلوم - مصر والقاهرة وأبوظبى الإسلامى، كما تقلد منصب استشارى إدارة مخاطر فى وحدة الإصلاح المصرفى بالبنك المركزى المصرى.

إيهاب ‏السويركى: خطة التوسع تستهدف تقديم حلول مصرفية مبتكرة خارج المنافسة وإطلاق أحدث الخدمات البنكية.. والتطور التكنولوجى وتوظيف أفضل الكوادر.. تتصدر اهتمامات أبوظبى التجارى - مصر

وترتكز استراتيجية إيهاب السويركى، بعد تقلده منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لبنك أبوظبى التجارى - مصر، على 5 محاور أساسية لإدارة البنك، وهى: تحقيق النمو من خلال الاستفادة من الفرص المتاحة فى الأسواق المحلية، والاستدامة من خلال تنمية قاعدة الودائع، وتحقيق أعلى درجات الجودة والكفاءة فى كل ما يقدمه البنك من منتجات مالية وخدمات مصرفية، والتعامل مع المخاطر التى يتعرض لها البنك وفقاً لاستراتيجية واضحة المعالم لإدارة تلك المخاطر، وجذب وتطوير والاحتفاظ بأفضل الكفاءات المتاحة من الموظفين وتحفيزهم لتحقيق أعلى مستويات الأداء بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للبنك.

وأوضح «السويركى» أن البنك يمتلك خططاً توسعية طموحة بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة، تتناسب مع مكانة مجموعة بنك أبوظبى التجارى عقب عملية الدمج، مشيراً إلى أن البنك يمتلك رؤية يستهدف من خلالها أن يصبح البنك الأكثر تفضيلاً فى مصر، عبر تقديم حلول مصرفية متطورة وآمنة للعملاء، وقيادة طفرة التطور الرقمى بالسوق، مع التركيز القوى على الاستدامة ورضا العملاء.

وأكد أن البنك يتبنى عدداً من الأهداف الاستراتيجية لتحقيق النمو السريع فى السوق عن طريق الاستمرار فى تقديم مختلف الخدمات التى يقدمها المنافسون، بالإضافة إلى تقديم منتجات مبتكرة مختارة بعناية، وذلك من خلال طرح مجموعة من المنتجات والخدمات للعملاء المميزين، منها على سبيل المثال؛ بطاقات الائتمان الجديدة، وخدمات الكونسيرج، والأولوية فى إجراء المعاملات البنكية، مع إطلاق حلول دفع جديدة مثل بطاقات الائتمان «فيزا»، والتحويلات المالية، والمحفظة الرقمية، فضلاً عن تقديم خدمات إدارة الثروات، والتى تشمل مختلف المنتجات الاستثمارية، وتحسين خدمات الخزانة وفقاً لاحتياجات عملائنا، والشراكة مع مزودى البرامج لتقديم خدمات المحاسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن عملية وضع مخطط للتوسعات تتسم بمراعاة تحقيق النمو المستدام مع ضمان تحسين نسبة التكلفة إلى الدخل، وكذلك فهم وإدراك العلامة التجارية الجديدة عبر خطوات زيادة الوعى بالعلامة التجارية لبنك أبوظبى التجارى ADCB.

وأشار إلى استهداف البنك ضمن خطته تحسين السيولة وتقليل تكلفة التمويل، عبر دعم نمو الحسابات الادخارية والحسابات الجارية عن طريق إطلاق منتجات جديدة، وتعزيز النظم التمويلية المختلفة، والحملات والخطط الجديدة، وكذلك تعزيز قدرات التحصيل من خلال تحسينات فى النظم والعمليات.

البنك يستهدف طرح حلول دفع ومنتجات تمويلية وإدارة ثروات وخدمات خزانة "متطورة"

وأوضح أن البنك يستهدف تعزيز العمليات والرقمنة باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لتحسين تجربة العملاء، وذلك عبر تقديم خدمات ومنتجات رقمية جديدة مثل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول، وماكينات إيداع النقود والشيكات، فضلاً عن إطلاق منصة الخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت لتمويل العمليات التجارية الحالية ومنتجات إدارة النقد الجديدة والحالية، بجانب تصميم وتنفيذ عمليات تركز على توفير تجربة خدمة سلسة للعملاء من البداية للنهاية، وتطوير البنية التكنولوجية لتطبيق المزيد من الأنظمة الجديدة للقطاعات المختلفة، وبناء وتنفيذ ميكنة الأعمال لجميع أقسام البنك الداخلية وأقسام خدمة العملاء.

وأشار «السويركى» إلى أنه يستهدف تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والضوابط، والعمل على تعظيم الاستفادة من موظفى البنك من خلال تطوير وتوظيف أفضل الكوادر، وكذا تطوير السياسات والإجراءات فى مجال الموارد البشرية بدعم من الحلول التقنية، مؤكداً أن البنك يضع عملاءه على رأس قائمة أولوياته، حيث يعتزم البنك مواصلة توفير فرص للعملاء المصريين للاستثمار فى الأصول المتعددة، بما فى ذلك أسواق المال، والدخل الثابت، كما سيدعم البنك نمو عملائه من خلال عملياته التشغيلية فى مصر عبر تقديم خدمات ومنتجات مصرفية استثنائية سيتم الإعلان عنها فى المرحلة المقبلة.

وأضاف العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لبنك أبوظبى التجاري - مصر: «نستهدف بناء وتنمية شراكة دائمة مع عملائنا، بالإضافة إلى أن نصبح الشريك التجارى الأكثر تفضيلاً وأماناً للعملاء، على أن يتم تحقيق ذلك من خلال النمو مع عملائنا والتركيز بشكل خاص على تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم، وتقديم خدمات ومنتجات سلسة ومبتكرة وذكية وآمنة، ومعاملة عملائنا بإنصاف ونزاهة».

وأكد أن قوة بنك أبوظبى التجارى - مصر نابعة من المزج بين امتلاكه الكوادر المهنية ذوى الخبرة الواسعة فى مصر، وبين جذوره الراسخة فى دولة الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذى يمكنه من تحقيق هدفه ليصبح البنك المفضل للعملاء الراغبين بإنشاء مشاريع وأعمال فى منطقة الشرق الأوسط.