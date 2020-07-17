أخبار البنوك.. تفاصيل قرض السيارة للموظفين من بنك الاتحاد الوطني

يقدم بنك الاتحاد الوطني خدمات وقروض مختلفة لعملائه، مابين قرض السيارة الجديدة والمستعملة، قرض الأطباء، التمويل العقاري، وغيرها، وفي ضوء أخبار البنوك التي تقدمها "الوطن" بشكل يومي للمتابعين والقراء، نستعرض تفاصيل قرض السيارة للموظفين وفق الموقع الرسمي لبنك الإتحاد الوطني كالتالي:

شروط الحصول على قرض السيارة للموظفين من بنك الاتحاد الوطني

لكي يحصل الموظف على قرض السيارة يجب أن يتوافر التالي:

حد أدنى 6 أشهر بجهة العمل الحالي.

حد أدني للدخل الشهري 800 جنيه مصري.

الحد الأدنى للسن 21 سنة، وحد الأقصى 60 سنة عند انتهاء الأقساط.

على أن يكون المقدم المطلوب للسيارة الجديدة 15% من قيمة السيارة، وقيمة مصاريف المعاملة 2.2% من القرض، والحد الأقصى للقرض 500.000 جنيه، وقيمة الدفعة تحت الحساب المطلوبة للسيارات المستعملة 20%.

ويمكن تأجيل سداد الأقساط خلال فترة القرض مقابل 200 جنيه مصاريف لكل تأجيل، ويمكن شراء أي سيارة ركاب باستثناء السيارات الرياضية وسيارات البيك اب.