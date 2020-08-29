بالصور.. سيارة ياسمين صبري الجديدة بـ10 ملايين جنيه

فى 19 أغسطس وصلت سيارة ياسمين صبرى ميناء الإسكندرية، ليتم الموافقة على الإفراج الجمركي لها برسوم 3.7 مليون جنيه في 25 أغسطس الجاري.

رولز رويس "dawn" هى السيارة الجديدة التي انضمت حديثا إلى أسطول ياسمين صبري لتكون السيارة الثانية لياسمين من علامة رولز رويس حيث تمتلك أفخم سيارة SUV على الكوكب "رولز رويس كولينان".

تم الإفراج عن السيارة الجديدة بقيمة 10 ملايين جنيه، لتصبح 6 ملايين ثمن السيارة، و3.7 مليون رسوما جمركية.