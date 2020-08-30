وكيل زراعة دمياط يوجه بسرعة تعميم الري بالتنقيط في زراعات المانجو

قام المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، وقيادات المديرية، بتفقد زراعات المانجو بنواحي مركز كفر البطيخ، لمتابعة الإجراءات المتبعة للتحول لاستخدام نظم الري الحديث بديلًا عن الغمر، حيث شدد على ضرورة الانتهاء من جمع الطلبات من المزارعين، وإجراء المعاينات، ورفع الإحداثيات في أسرع وقت.

كما عقد وكيل وزارة الزراعة بدمياط اجتماعًا مع أعضاء الجمعية الزراعية بناحية الهواشم مركز كفر البطيخ.