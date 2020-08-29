وكيل زراعة دمياط يوجه بزيادة معدلات إنتاج الأرز

تفقد المهندس سميح عبدالسميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط، والمهندس رفعت طه، مدير الشئون الزراعية بالمديرية وقيادات المديرية، زراعات الأرز بنواحي مركز كفر سعد، حيث تم التوصية باتباع أهم المعاملات الفنية خلال عملية الحصاد.

وعقد وكيل الوزراة اجتماعاً شدد خلاله على ضرورة الانتهاء من كل التكليفات الخاصة بالعمل بالقطاع الزراعي، ومتابعة كل الأنشطة الزراعية على مدار الساعة، والتدخل الفوري حال رصد أية معوقات أو عراقيل تعيق الإنتاج الزراعي بالمحافظة، كما وجه باتباع التعليمات والتوصيات الفنية المعتمدة لزيادة معدلات الإنتاج، ورفع الكفاءة الإنتاجية والاستعداد الجيد لموسم الجني.

كما وجه بضرورة الاستعدادا لموسم الحصاد، حيث طالب بضرورة تكثيف أعمال المرور الميداني، ومتابعة الزراعات والتواصل الدائم مع المزارعين وتوعيتهم بكل المستجدات المتعلقة بأعمال الإنتاج النباتي.