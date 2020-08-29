مرشح "الحركة الوطنية" يواصل برنامجه الانتخابي في دمياط

اشتدت حدة المنافسة بين المرشحين لعضوية مجلس الشيوخ في محافظة دمياط في جولة الإعادة، حيث حرص مرشح الحركة الوطنية على حضور الأفراح وعقد مؤتمرات شعبية وجولات في قرى مراكز فارسكور ودمياط بعيدا عن مسقط رأسه.

وشارك حمدي شلبي عاشور، المرشح لعضوية مجلس الشيوخ عن حزب الحركة الوطنية، في جولة الإعادة بالمشاركة في أحد الأفراح كنوع من الدعاية الانتخابية.

كما نظم عاشور مؤتمرا انتخابيا مصغرا بقرية الحوارني دائرة مركز فارسكور، على أحد المقاهي للحديث عن برنامجه الانتخابي والتعرف على مشكلات المواطنين، أجرى جولة انتخابية بقرية البصارطة دائرة مركز فارسكور.

وعقد عاشور مؤتمرا شعبيا، حضره كبار قرية الرحامنة بدائرة مركز فارسكور. فيما نظم أحمد البلشي المرشح لعضوية مجلس الشيوخ في جولة الإعادة عن حزب مستقبل وطن، مؤتمرا جماهيريا بكفر سعد لشرح برنامجه الانتخابي بحضور شباب القرية.

كما نظم مؤيدو البلشي يوما رياضيا جمع مؤيديه، والذين أكدوا دعمهم له في جولة الإعادة. كما أعلن عدد من داعمين المرشح حسين سعد الذي خرج من الجولة الأولى، تأييدهم للبلشي في جولة الإعادة.