الرئيس العراقي: الانتخابات المبكرة يجب أن تكون بعيدة عن التزوير

قال الرئيس العراقي برهم صالح، إن الانتخابات المبكرة يجب أن تسودها الثقة بعيدا عن التلاعب والتزوير.

وتابع في كلمة له بمناسبة ذكرى عاشوراء، اليوم السبت: "العراقيون يتطلعونَ إلى العدالة وسيادة القانون، وإنهاء الفساد وتأمين الحياة الحرة الكريمة، بعد معاناة طويلة وحرمان مديد"، مضيفا: "يتطلعون إلى ترسيخ مرجعية الدولة المقتدرة ذات السيادة الكاملة غير منقوصة والمحتكمة إلى الدستور والقانون"، بحسب وكالة الأنباء العراقية

وأشار صالح إلى أنه "لابد من تلبية الاستحقاق الوطني في الإصلاح، وذلك من خلال الاحتكام إلى الشعب في انتخابات مبكرة يجب أن تكون في أجواء تسودها الثقة بعيدا عن التلاعب والتزوير" وفقا لما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إجراء انتخابات عامة مبكرة، وذلك في إطار الوفاء بالوعود التي قدمها عندما وصل إلى السلطة.

وتولى الكاظمي الحكم في مايو، بعد أشهر من الاحتجاجات التي أجبرت سلفه عادل عبد المهدي، على الاستقالة.

واندلعت الاحتجاجات في أكتوبرالماضى واستمرت لعدة أشهر، مع خروج الآلاف إلى الشوارع في العاصمة بغداد وفي أنحاء الجنوب.

وقالت حكومة الكاظمي إن 560 شخصا قتلوا في الاحتجاجات منذ أكتوبر الماضى وفقا لمستشار لرئيس الوزراء.

واشتكى المتظاهرون من استشراء الفساد وصعوبة الأوضاع المعيشية، مطالبين بتغيير النظام السياسي.

وشهدت أحدث الانتخابات، التي أجريت في عام 2018، أقل نسبة إقبال بلغت 44.5 في المئة، وفقا لبيانات رسمية، ويعتقد مراقبون أن الإقبال الحقيقي كان أقل بكثير.

وإلى جانب الأزمة السياسية التي استمرت عدة أشهر، يعاني العراق أيضا من انكماش اقتصادي كبير بسبب تأثير جائحة كورونا.