"الصحة": نسبة إشغال أجهزة التنفس الصناعي 85% بـ"الحميات" لمصابي كورونا

وجه الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزير الصحة ومدير إدارة الحميات، الشكر والتقدير لكل مستشفيات الحميات على مستوى الجمهورية من أكبر طبيب لأصغر عامل مرورًا بهيئة التمريض، كونهم كانوا نقطة المواجهة الحقيقية مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وخط الدفاع الأول.

وأضاف "كمال"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي، أن الإداء في مستشفيات الحميات مع فيروس كورونا يُضرب به المثل، وكان هناك تضافر مجهودات وإخلاص للعاملين في المنظومة الصحية من أول الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان لأصغر طبيب.

وأشار مساعد وزير الصحة ومدير إدارة الحميات، إلى أن مستشفيات الحميات قادرة بإمكانياتها الحالية على مواجهة أي جائحة أخرى، فالأعداد التي ترددت على المستشفيات من مرضى كورونا، أعطت للأطباء خبرة في التعامل مع الجائحة وأعطت للأطباء ثقة في تجاوز الأزمة.

وعن معدل الإصابات التي تأتي لمستشفيات الحميات، أوضح كمال، أن المعدلات ثابتة في الفترة الماضية حتى بعد تقلص الأماكن المتاحة في المستشفيات العلاجية بنسبة 20%، "تردد المرضى ثابت سواء في الداخلي أو الرعاية أو التنفس الصناعي، ومستشفيات الحميات في قسم الداخلي هناك إشغال يبلغ 40%، والعنايات المركزة 80%، والتنفس الصناعي 85%، يوم يزيد ويوم يقل".

وعن ارتفاع هذه المعدلات، قال: "المعدلات كتير بس أحسن من معدلات شهر مايو ويونيو، مفيش مقارنة، في شهر مايو ويونيو مكنش فيه أماكن في المستشفيات، وكانت كلها مشغولة قرابة الـ100%، مفيش مريض يرفض في مستشفيات الحميات أي مريض سواء فيه شك إنه عنده أعراض كوونا أو غير كورونا، طالما حالته تستدعي دخول الحميات لا يرفض من دخول المستشفيات".