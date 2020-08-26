وزيرة الصحة: اتفقنا مع الصين على التعاون في أبحاث الفيروسات والأوبئة

عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، منذ قليل، نتائج لقائها الذي وصفته بـ"المثمر"، مع لياو لي تشانغ، السفير الصيني لدى مصر.

وقالت الوزيرة، خلال مشاركتها في "الاجتماع"، إن لقاءها مع السفير الصيني شهد مناقشة الإجراءات الخاصة بتوقيع اتفاقية التعاون بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا" وإحدى الشركات الصينية، في مجال تصنيع لقاح فيروس كورونا تحت رعاية الحكومتين المصرية والصينية، على أن يتم توقيع الاتفاقية خلال شهر سبتمبر المقبل.

ولفتت إلى أن الاجتماع شهد استعراض كافة سبل التعاون مع الجانب الصيني من خلال تبادل الخبرات مع اللجنة العلمية الخاصة بوضع بروتوكولات علاج فيروس كورونا، كما رحب الجانب الصيني بأن يمتد التعاون ليشمل تبادل الخبرات في مجال تصنيع اللقاحات بشكل عام بالإضافة إلى التعاون في مجال الأبحاث الخاصة بالفيروسات والأوبئة.