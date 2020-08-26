وزيرة الصحة تنهي تكليف مساعدها لشؤون التعليم الطبي للتقصير في عمله

أصدرت وزيرة الصحة والسكان، القرار الوزاري رقم 561 لسنة 2020 بإنهاء تكليف الدكتور وائل يحيي، مساعد وزير الصحة والسكان لشؤون التعليم الطبي، والمشرف على أكاديمية الأميرة فاطمة لتدريب الأطباء، بعد مرور 56 يومًا فقط على تعيينه.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، إن القرار صدر بناءً على تقصير الدكتور وائل يحيى، في أداء المهام الموكلة إليه، حيث لم يقم منذ تعيينه بوضع أي خطط من شأنها النهوض بالمنظومة التعليمية الطبية في الوزارة، الأمر الذي استدعى إنهاء تكليفه.

وأصدرت الوزيرة القرار الوزاري رقم 562 لسنة 2020 بتكليف الباحث د. إيهاب أحمد كمال، من المركز القومي للبحوث، للعمل مساعدًا لوزيرة الصحة والسكان لشئون التعليم الطبي ومشرفًا على أكاديمية الأميرة فاطمة لتدريب الأطباء.

كان الدكتور وائل يعمل مديرًا لمستشفى دار الشفاء التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، قبل تعيينه مساعدًا للوزيرة، ونص قرار الوزيرة الصادر اليوم الأربعاء 26 أغسطس، على تكليفه مساعدًا لرئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة لمدة عام.