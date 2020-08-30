رئيس التحرير

محمود مسلم

استخراج 3 جثث لضحايا التنقيب عن الآثار بأسوان

كتب:

عبد الله مشالي
03:32 ص | الأحد 30 أغسطس 2020
استخراج 3 جثث لضحايا التنقيب عن الآثار بأسوان

تمكن رجال الأمن بأسوان بالتعاون مع الأهالي، منذ قليل، من استخراج جثث الضحايا الثلاثة، الذين لفظوا أنفسهم بعد ردم حفرة عليهم أثناء محاولتهم التنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بمنطقة عزبة الحدود التابعة لحي جنوب مدينة أسوان، منذ 40 يوما، ونظرًا للمدة التى استغرقوها أدت لتحليل بعض الأجزاء في أجسامهم، وتم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير أمن أسوان، تلقى إخطارًا يفيد بنجاح الأجهزة الأمنية بالتعون مع أهالي الضحايا ومن خلال مقاولي حفر فى استخراج 3 جثث لأشخاص وهم: ''محمود. ر. م''، و''محمد. هـ. ا'' ، وثالث مجهول الهوية، والذين لفظوا أنفاسهم الأخيرة، بعد ردم حفرة عليهم أثناء محاولتهم التنقيب عن الآثار بمنطقة عزبة الحدود فى أسوان، وتم نقل الجثث إلى مشرحة أسوان.

وكانت منطقة عزبة الحدود بمدينة أسوان، شهدت قيام أربعة أشخاص بالتنقيب بالبحث عن الآثار فى أول أيام عيد الأضحى الماضي بمنطقة عزبة الحدود بمدينة أسوان، وأثناء محاولتهم الحفر لقى 3 أشخاص منهم مصرعهم وأصيب الرابع بعد أن تساقط عليهم ردم الحفرة، وتم نقل الجثث إلى مشرحة أسوان العمومية والمصاب إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج.

{"description":""}
{"description":""}
{"description":""}
{"description":""}
{"description":""}
{"description":""}
{"description":""}
{"description":""}

اقرأ المزيد:

كشف ملابسات وفاة شخصين في واقعة تنقيب عن الآثار بقنا

رئيسة وحدة محلية تحبط تهريب دقيق وتكشف تنقيب عن الآثار

تعرف على حكم الدين في تنقيب الأشخاص عن الآثار

النيابة تطلب تحريات المباحث في تنقيب 3 أشخاص عن الآثار بكفر شكر

سقوط عصابة تنقيب عن الآثار بأسوان يقود رجال الأمن إلى كشف أثري جديد

محافظ القليوبية يناشد المواطنين بالإبلاغ عن أي حالات تنقيب عن الآثار

إحباط محاولة تنقيب عن الآثار بجوار معبد إدفو.. والعثور على قطع منقوشة