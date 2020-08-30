استخراج 3 جثث لضحايا التنقيب عن الآثار بأسوان

تمكن رجال الأمن بأسوان بالتعاون مع الأهالي، منذ قليل، من استخراج جثث الضحايا الثلاثة، الذين لفظوا أنفسهم بعد ردم حفرة عليهم أثناء محاولتهم التنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل بمنطقة عزبة الحدود التابعة لحي جنوب مدينة أسوان، منذ 40 يوما، ونظرًا للمدة التى استغرقوها أدت لتحليل بعض الأجزاء في أجسامهم، وتم نقلهم بواسطة سيارات الإسعاف إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وكان اللواء مصطفى عبد الفتاح، مدير أمن أسوان، تلقى إخطارًا يفيد بنجاح الأجهزة الأمنية بالتعون مع أهالي الضحايا ومن خلال مقاولي حفر فى استخراج 3 جثث لأشخاص وهم: ''محمود. ر. م''، و''محمد. هـ. ا'' ، وثالث مجهول الهوية، والذين لفظوا أنفاسهم الأخيرة، بعد ردم حفرة عليهم أثناء محاولتهم التنقيب عن الآثار بمنطقة عزبة الحدود فى أسوان، وتم نقل الجثث إلى مشرحة أسوان.

وكانت منطقة عزبة الحدود بمدينة أسوان، شهدت قيام أربعة أشخاص بالتنقيب بالبحث عن الآثار فى أول أيام عيد الأضحى الماضي بمنطقة عزبة الحدود بمدينة أسوان، وأثناء محاولتهم الحفر لقى 3 أشخاص منهم مصرعهم وأصيب الرابع بعد أن تساقط عليهم ردم الحفرة، وتم نقل الجثث إلى مشرحة أسوان العمومية والمصاب إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى العلاج.