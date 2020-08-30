"الرياضة" تعتمد فوز أسيوط على كفرالشيخ في دوري مراكز شباب الصم

اعتمدت لجنة مسابقة دوري مراكز الشباب للصم، نتيجة مباراة منتخب مركز شباب أسيوط للصم، أمام نظيره كفر الشيخ، بالفوز بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس السبت، ضمن آخر مباريات الجولة الثالثة من المجموعة، ضمن مباريات دور الثمانية لدوري الصم في نسخته الثالثة، والذي تنظمه الوزارة من خلال التعاون بين الإدارة المركزية لمراكز الشباب والإدارة المركزية لشئون الوزير ( مكتب ذوي القدرات والهمم)، خلال الفترة من 20 أغسطس الجاري حتى 4 سبتمبر المقبل، بملعب مركز شباب مطروح، يأتي ذلك وسط تنفيذ التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، والضوابط العامة لعودة نشاط كرة القدم.

أحرز اللاعب الأمير سيد سعد صاحب القميص رقم 11 الهدف الوحيد لمنتخب أسيوط في الدقيقة 30 من الشوط الثاني لتنتهي المباراة بفوز منتخب أسيوط على منتخب كفرالشيخ بهدف دون رد.

أسيوط والبحيرة والشرقية والقاهرة في المربع الذهبي

وبهذا الفوز يصل منتخب أسيوط للنقطة الرابعة ويصعد للمركز الثاني للمجموعة الأولى بعد منتخب البحيرة المتصدر، ويتوقف رصيد كفرالشيخ عند 3 نقاط، ويغادر البطولة، وتضم المجموعة الرابعة محافظات "أسيوط، البحيرة، الإسكندرية، كفرالشيخ"، فيما ضمت المجموعة الثانية محافظات "المنيا، الدقهلية، الشرقية".

وتبدأ مباريات قبل النهائي غدا الاثنين 31 أغسطس، بينما تقام مباراة تحديد الثالث والرابع يوم الثلاثاء الأول من سبتمبر، على أن تقام المباراة النهائية يوم الأربعاء 2 سبتمبر.

وتم تقسيم الفرق المشاركة بدوري مراكز الشباب للصم في نسخته الثالثة إلى 4 مجموعات بالإضافة إلى المجموعة التمهيدية، بداية من مجموعة القاهرة والتي انطلقت منافساتها منتصف ديسمبر الماضي، وتأهل منها منتخبا أسيوط والقاهرة، ثم مجموعة البحر الأحمر وتأهل منها منتخبا المنيا والدقهلية وانطلقت منافساتها منتصف يناير الجاري، ومجموعة دمياط وتأهل منها منتخبا الشرقية وكفر الشيخ فبراير المنقضي، والمجموعة الرابعة وتأهل منها منتخبا البحيرة والاسكندرية.