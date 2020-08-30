رائف تمراز: الفلاحون مستعدون لسداد التصالح في التعديات على الأراضي

قال رائف تمراز، عضو مجلس النواب، إن التعديات على الأراضي الزراعية تحدث من قبل بعض الفلاحين رغبة منهم في التوسع بالأراضي الزراعية للتوسع من أجل المستقبل وتوفير سكن أبنائهم بجوارهم.

وأضاف "تمراز"، خلال استضافته ببرنامج "التاسعة"، والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع على الفضائية المصرية، أن الفلاحين يريدون بناء تجمعات قروية أسوة بـ"قرية الأمل" بمحافظة الإسماعيلية والتي يتجمع فيها عدد كبير من الفلاحين، موضحا أن أغلب الفلاحين حاليا أصبحوا مستهلكين بعدما كانوا منتجين، ويجب أن يعود الفلاح وأعوانه للقرية كما كان في السابق والسعي للإنتاج كما سبق.

وأكد أن الفلاحين مستعدون لدفع التصالح للدولة المصرية.