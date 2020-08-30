اليوم الحكم على متهمين في "حرق كنيسة كفر حكيم"

تصدر محكمة جنايات الجيزة، اليوم، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين صادر ضدهما حكماً غيابياً بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلامياً بـ"حرق كنيسة كفر حكيم" بكرداسة.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين محسن عبد الفتاح عزام وعماد ربيع السيد محمد كفافي، في القضية رقم 8672 لسنة 2014 جنايات كرداسة، والمقيدة برقم 3358 لسنة 2014 كلي شمال الجيزة، تهم ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر، والشروع في القتل، فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات، وإحراق كنيسة كفر حكيم بكرداسة وسرقة المنقولات من داخلها.