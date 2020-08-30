وضع السكين على رقبة صغيرها.. تفاصيل جريمة سائق عاشر سورية كرها في أكتوبر

"30 دقيقة" قضتها سيدة عشرينية - تحمل الجنسية السورية- في رعب وفزع، داخل شقتها بمدينة 6 أكتوبر، عقب اقتحامها من شاب عاشرها كرها أمام طفلها البالغ من العمر 6 سنوات.

كشفت المجني عليها، 25 عاما، عن تفاصيل الواقعة، أثناء مثولها أمام جهات التحقيق، وقالت إنها تعمل مشرفة حضانة أهلية، وعقب عودتها من العمل بصحبة ابنها "عمار" 6 سنوات، وأثناء شروعها في فتح باب شقتها التي تقع في الطابق الثاني بمدينة 6 أكتوبر دائرة قسم ثان أكتوبر، دفعها المتهم وهددها بالسلاح، ليستولي منها على خاتم ذهبي، بعد أن وضع السكين على رقبة ابنها.

لم يكتف المتهم بذلك، وأجبر المجني عليها على خلع ملابسها وأقام معها علاقة جنسية، تحت تهديد السلاح أمام وأمام صغيرها.

وعقب الانتهاء من سماع أقوال الضحية، ناقشت جهات التحقيق المتهم، وانتقلت إلى مسرح الجريمة، وفحصت الكاميرات القريبة من محيط الشقة.

وتبين أن الكاميرات رصدت المتهم أثناء دخوله إلى العقار - محل سكن - الضحية - وهروبه في وقت معاصر للجريمة.

وأصدرت جهات التحقيق قرارا بحبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة هتك العرض وحيازة سلاح أبيض وسرقة بالإكراه، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

ذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية والقضائية، التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، أن بداية الواقعة بتلقي قسم شرطة ثان أكتوبر بلاغا من الضحية تفيد بتعرضها للاغتصاب على يد شاب.

وجرى عمل أكمنة ثابتة ومتحركة وفحص الكاميرات القريبة من مسرح الجريمة، وتمكنت القوات تحت قيادة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث ثان أكتوبر من ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة.

وأمر العميد علاء فتحي، رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.