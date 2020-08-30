سعر الدولار اليوم الأحد 30-8-2020 في مصر

تستعرض "الوطن" في إطار الخدمات اليومية والمتنوعة التي تقدمها للمتابعين والقرّاء، متوسط سعر الدولار أمام الجنيه المصري وفق التعاملات الصباحية التي وردت اليوم، الأحد 30 أغسطس الحالي في بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي مثل البنك الأهلي ومصر والإسكندرية وقناة السويس على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو 15.82 جنيه للشراء، و15.92 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجّل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 15.83 جنيه للشراء، و15.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 15.83 جنيه للشراء، و15.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 15.83 جنيه للشراء، و15.93 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.81 جنيه للشراء، و15.91 جنيه للبيع.

وخلال الشهور القليلة الماضية، شهد سعر الدولار حالة من التذبذب في الأسعار بين الارتفاع والانخفاض، متأثرًا بجائحة فيروس كورنا المستجد والذي أدى إلى تراجع الاقتصاد العالمي بشكل كبير.

إذ سجّل الدولار تراجعًا يوم الجمعة بعد تغيير في سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ينبئ بأن أسعار الفائدة ستظل منخفضة، في حين صعد الين بعد إعلان استقالة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، وذلك وفقًا لوكالة رويترز

تدعم الين بقوة مقابل الدولار بعد أنباء أن آبي، الذي قضى أطول فترة على الإطلاق في رئاسة وزراء اليابان، سيتنحى لأسباب صحية.

وقال المستثمرون إنّ المخاوف من تحول محتمل عن سياسات تدعيم النمو الاقتصادي التي كانت ينتهجها آبي حفزت الإقبال على العملة التي تعد ملاذًا آمنًا.

واستأنفت العملة الأمريكية انخفاضها مقابل سلة عملات رئيسية عقب تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي خلال مؤتمر جاكسون هول، وقال باول إنّ البنك المركزي الأمريكي سيستهدف معدل تضخم يبلغ 2% "في المتوسط"، ما يعني أنّ فترات التضخم المنخفض ستعقبها جهود لرفعه إلى أكثر من اثنين بالمئة لبعض الوقت.

أسعار العملات الأجنبية

وذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أنّ "اليورو" استطاع خلال الأشهر الماضية تعزيز مكانته كمنافس قوي للدولار، بما قد يهدد زعامة العملة الأمريكية على عرش العملات العالمية، مدعومًا بالمكاسب القوية التي حققها منذ شهر مارس الماضي، رغم أزمة تفشي جائحة كورونا المستجد"كوفيد 19".

إذ سجّل سعر اليورو في بنك مصر نحو 18.62 جنيه للشراء و18.95 جنيه للبيع، وسجّل سعر اليورو في بنك الإسكندرية نحو 18.62 جنيه للشراء و18.85 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس نحو 20.82 جنيه للشراء و21.06 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجّل نحو 20.83 جنيه للشراء و21.15 جنيه للبيع.

بينما سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر 4.13 جنيه للشراء و4.24 جنيه للبيع، وسجّل في بنك الإسكندرية نحو 4.12 جنيه للشراء و4.24 جنيه للبيع.