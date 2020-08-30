ترامب يزور مكان إطلاق النار على جايكوب بليك

أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، جود دير، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيزور يوم الثلاثاء المقبل مدينة كينوشا بولاية ويسكونسن، التي شهدت اضطرابات على خلفية إطلاق شرطي أبيض النار على مواطن أمريكي من أصل إفريقي يدعى جايكوب بليك.

وأفاد جود دير، بتغريدة على "تويتر"، بأن ترامب سيتوجه يوم الثلاثاء إلى مدينة كينوشا للاجتماع مع مسؤولي إنفاذ القانون، فضلا عن تقيم الأضرار الناتجة عن أعمال الشغب التي أعقبت إطلاق النار على بليك في نهاية الأسبوع الماضي، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

هذا وفي وقت سابق رجح ترامب بإحاطة إعلامية إمكانية زيارته إلى مدينة كينوشا.

وتظاهر عشرات الآلاف من الأشخاص الجمعة في واشنطن احتجاجا على العنصرية، للمطالبة بإصلاحات عميقة تحقق المساواة وبإنهاء أعمال عنف الشرطة ضد الأقلية السوداء في الولايات المتحدة، مرددين هتاف "كفى".