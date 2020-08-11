أمريكا في 24 ساعة.. انفجار وإطلاق نيران في محيط البيت الأبيض

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية يومًا ساخنًا خلال الساعات الـ24 ساعة الأخيرة، بعدما وقعت حادثتين شغلت الرأي العام العالمي بقوة.

الحادث الأول، كان بوقوع انفجار في بالتيمور بالولايات المتحدة الأمريكية، ناجم عن تسرب غاز، أدى إلى تسوية المنازل بالأرض.

وأدى الانفجار إلى مقتل سيدة، وإصابة آخرين، حيث نجح رجال الإنقاذ في إنقاذ 3 ضحايا نقلوا إلى المستشفى، إلا أنهم نقلوا إلى المستشفى في حالة حرجة.

وتسبب تسرب الغاز في انفجار عدة منازل، بينما هناك أشخاص محاصرون بينهم أطفال.

وفي الساعات الأخيرة، غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤتمر صحفي كان يعقده داخل البيت الأبيض بشكل مفاجئ، قبل أن يتبين أن قطع المؤتمر الصحفي كان بسبب شخص يشتبه بأنه مسلح خارج البيت الأبيض.

وأطلق رجال الخدمة السرية النيران على المشتبه به قبل أن يسيطروا عليه وينقل إلى المستشفى، قبل أن يعود ترامب للمؤتمر الصحفي ويؤكد أن الأمور تحت السيطرة، وأنه بأمان داخل البيت الأبيض، مثنيًا على تعامل رجال الخدمة السرية مع الواقعة.