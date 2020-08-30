أسعار الذهب اليوم الأحد 30-8-2020 في مصر

سجّلت أسعار الذهب استقرارًا، خلال تعاملات صباح اليوم الأحد، الموافق 30 أغسطس الحالي، مقارنة بأسعار مساء أمس، بعد أن شهد حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، متأثرًا بجائحة فيروس كورونا المستجد، وترصد "الوطن" متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب على النحو التالي:

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 983 و987 جنيهًا.

الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 ليتراوح بين 860 و864 جنيهًا.

الذهب عيار 18

تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 737 و741 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و912 جنيهًا.

رحلة الذهب خلال يومين

وانتعش الذهب ليرتفع أكثر من 1.5% يوم الجمعة، بعد يوم من تراجع حاد، إذ انخفض الدولار الأمريكي وكشف مجلس الاحتياطي الاتحادي عن استراتيجية تستهدف سعر فائدة منخفضًا لفترة طويلة، وذلك وفقًا لوكالة رويترز.

وبحلول الساعة 1500 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 1.7% إلى 1960.72 دولار للأوقية (الأونصة)، لتصل مكاسب الأسبوع الحالي إلى أكثر من 1%، وكانت الأسعار انخفضت بما يصل إلى 2.2% يوم الخميس بعد ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية عقب كلمة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي.

وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 2% إلى 1971.40 دولار للأوقية.

وارتفعت الفضة 1.8% إلى 27.53 دولار للأوقية، متجهة صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة ليسجل 926.49 دولار، في حين تقدم البلاديوم 0.5% إلى 2171.08 دولار للأوقية.

توقعات أسعار الذهب

وقال وصفي واصف رئيس شعبة الذهب، إنّه من المتوقع أن تعاود أسعار الذهب ارتفاعها مرة أخرى، فبعد أن شهدت موجة من الارتفاع خلال الشهرين الماضيين بقيمة تخطت 1000 جنيها لعيار 24، متأثرًا بجائحة فيروس كورونا المستجد وتراجع الاقتصاد العالمي، انخفضت الأسعار مره أخرى لتقترب من الأسعار الطبيعية.

ووجه واصف نصيحته للمواطنين بالإقبال على شراء الذهب خلال فترة التراجع في الأسعار متوقعًا ارتفاعه مرة أخرى، كما نصحهم بشراء السبائك الذهبية وتجنب شراء المشغولات حتى لا تكن هناك خسارة في سعر المصنعية.

وكان رفيق العباسي، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات قال خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، إنّ الذهب يُعد الملاذ الآمن للاستثمار في كل دول العالم، وتلجأ إليه الحكومات والمؤسسات الاقتصادية، مشيرًا إلى أنّ ارتفاع وانخفاض الذهب في السوق المحلي يرتبط بأداء الاقتصاد العالمي.

ونصح رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات المواطنين بشراء الذهب والاحتفاظ به لفترة طويلة، وليس شراءه من أجل بيعه في المستقبل القريب، إذ إنّ الذهب هو أداة لحفظ الأموال، خاصةّ وأنّنا شاهدنا الأيام الماضية ارتفاع غير مسبوق في أسعار الذهب، ومن الممكن أن يشهد ارتفاعًا أو انخفاضًا خلال الفترة المقبلة.